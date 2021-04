"Science on Stage": dalla scuola Cavedoni di Levizzano uno dei migliori progetti italiani

La scuola primaria si è guadagnata un posto per le finali di Faenza, durante le quali si contenderà la partecipazione a Science on Stage Europa

Il progetto di scienze sul Dna svolto dalla 5aA della scuola primaria Cavedoni di Levizzano Rangone ha superato la selezione italiana del festival “Science On Stage”, che si propone di individuare progetti didattici innovativi per l’insegnamento delle scienze (fisica, chimica, biologia, astronomia, matematica o tecnologia, scienze della Terra).

Il laboratorio didattico, svolto dalle maestre Simona Donnini e Marilina Carbone in collaborazione con gli esperti Barbara Paltrinieri e Massimiliano Barbieri, è fra i 30 progetti selezionati in tutta Italia fra le scuole primarie e secondarie che a settembre si contenderanno a Faenza la platea internazionale di “Science on Stage Europa”, il grande palcoscenico internazionale per la didattica della scienza, in programma a Praga nel marzo 2022.

Il progetto degli alunni di Levizzano, dal titolo “Dna, Rna, eliche GENIali”, è nato dall’idea di condurre i bambini in una sorta di viaggio dentro al nucleo della cellula, a esplorare il patrimonio genetico di un organismo vivente. Con un semplice esperimento i bambini sono stati guidati a estrarre il Dna da cellule di una banana e poi, utilizzando un “exhibit” su grande scala, sono stati aiutati a comprendere come avviene la lettura e la trascrizione del codice genetico per la formazione delle proteine. Le informazioni raccolte sono state, infine, sintetizzate in una mappa concettuale online interattiva.

Maggiori informazioni sul festival a questo link.