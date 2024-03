8 marzo, gli eventi per la Festa della Donna nei comuni della Bassa

Più di un mese di appuntamenti in occasione della Festa della Donna, che nei Comuni della Bassa modenese, oltre alla giornata dell’8 marzo, arriveranno fino al 13 aprile, con il patrocinio, oltre che dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e del Comune di Mirandola, dell’Azienda USL di Modena, di Costruiamo Salute e dell’associazione Donne in Centro. Per la prima parte di appuntamenti giovedì 7 marzo alle 18.30 al Bar del Centro di San Prospero, aperitivo e presentazione del libro “Il vuoto delle parole”. Venerdì 8 marzo, al Centro Arcobaleno di San Possidonio (dalle 9 alle 11.30) il laboratorio “Fiore-Colore-Rispetto-Amore” con piantumazione della mimosa; a San Felice sul Panaro, aperitivi e musica per le vie del centro a partire dalle 18; a Finale Emilia al Cinema Corso, il concerto-tributo a Fabrizio De Andrè tra letture e musica, mentre al Teatro “Facchini” di Medolla verrà proiettato alla stessa ora il film “Povere creature”.

Il weekend prosegue sabato 9 marzo con altri sei appuntamenti: alle 16 al Maf Biblioteca di Finale Emilia presentazione letteraria in collaborazione con la casa editrice Another Coffee Stories; alle 17 a Concordia sulla Secchia, nella Sala delle Capriate, presentazione del libro “Il vuoto delle parole”; a Mirandola alla Sala conferenze della biblioteca “E. Garin” incontro “Il piacere dei 22 sensi” alle 17.30, mentre alle 20.45 al PalaRound di San Felice sul Panaro “La Signora Emma Coriandoli”; alla stessa ora in Auditorium a San Prospero “Piccole donne crescono – Episodio 2”, mentre alle 21 nella Sala Polivalente a Disvetro di Cavezzo il concerto “Serenata Galante”.

“In occasione della Festa della Donna, sono stati organizzati da tutte le assessore alle Pari opportunità dell’Ucman e non solo una serie di eventi su tutto il territorio – commenta Monja Zaniboni, sindaca di Camposanto con delega UCMAN alle Pari opportunità – Queste iniziative sono pensate per sensibilizzare e promuovere importanti temi legati al benessere femminile, alla consapevolezza di sé e alla lotta contro la violenza di genere. Si è preparato un programma ricco di attività che mirano a celebrare la forza e la diversità delle donne, offrendo spazi di riflessione sulla cura di sé stesse e sulla consapevolezza del proprio ruolo nella società. Allo stesso tempo, ribadiamo con forza il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di violenza di genere, lavorando per un futuro in cui le donne possano vivere libere da qualsiasi forma di discriminazione. Invitiamo tutti a partecipare a queste iniziative e a unirsi a noi nel promuovere un ambiente in cui le donne possano crescere, prosperare e contribuire pienamente alla costruzione di una società più giusta e inclusiva”.