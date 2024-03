Giornata Internazionale della Donna, a Nonantola iniziative dal 6 al 18 marzo

"Sono tante le iniziative, e occasioni di incontro e confronto organizzate a Nonantola in occasione dell’8 Marzo. Momenti importantissimi per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche conseguite dalle donne negli ultimi decenni, conquiste da rinnovare sempre, ogni giorno". Con queste parole l’Assessore alle Pari Opportunità Massimo Po ha presentato il ricco programma di appuntamenti a Nonantola, che spaziano dalla cultura a momenti di sensibilizzazione sul tema, in occasione dellaGiornata Internazionale della Donna 2024.

Si parte mercoledì 6 marzo in Piazza Liberazione alle 17, alla Ludoteca Comunale, con la presentazione di giochi da tavolo progettati e illustrati da autrici donne. Invece da venerdì 8 a domenica 10 marzo, sempre in Piazza Liberazione, è visitabile la mostra fotografica “Donne d’armi”. La mostra/installazione per celebrare la presenza delle donne nell’Arma è curata da ANC Terre del Sorbara e dal gruppo Donne Benemerite sezione di Nonantola. Verrà reso omaggio alla prima donna Carabiniere del territorio di Nonantola, dandole il benvenuto nella Comunità (l'naugurazione venerdì 8 marzo alle 16.30).

Sempre l’8 marzo è previsto alle 17.30 ”Aperitivo in Rosa” in Piazza Liberazione a cura di Anni in Fuga APS, mentre alla Sala Mago Merlino in via Volta si tiene “Una Mimosa Gialloblu”, le donne dello SPI CGIL abbracciano le donne ucraine che lavorano a Nonantola. Inoltre in Piazza Liberazione (dalle 16.30) e alla Torre dell’Orologio (dalle 15 alle 17) è in programma la distribuzione di fiori a cura della Pro Loco e Comitato Genitori grazie all’iniziativa “Otto Marzo con un Fiore”.

Si prosegue sabato 9 marzo alle 12.30 con il “Pranzo della Donna” all’Associazione La Clessidra in Piazza Tien An Men, 1. Sempre il 9 marzo alle 18.30 alla Sala Marcello Sighinolfi in via del Macello si tiene lo spettacolo/conferenza “Tutte le mie me” con Monica Xena Bellei a cura di Anni in fuga APS. Lo spettacolo è a offerta libera, ingresso libero fino a esaurimento posti. Invece alle 21 alla Palestra Polivalente è in programma la serata danzante “Nonantola Ballando” con Roberto Morselli. L’evento è a cura di Nonantola Ballando e in collaborazione con la Polisportiva Nonantola. Infine lunedì 18 marzo alla Spazio Scialla alle 20:30 è prevista la serata “Diseguaglianze al Femminile”, a cura di SPI CGIL Nonantola.

L'iniziativa 'Donne e ambiente'

Entro il 7 marzo le donne hanno la possibilità di inviare un messaggio per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale. I pensieri ritenuti più interessanti verranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram del CEAS di Nonantola. Il messaggio non deve essere anonimo e deve essere il più sintetico possibile. Scrivere a cultura@comune.nonantola.mo.it.