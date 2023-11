Dal Natale all’Epifania, un mese ricco di iniziative a Maranello

Luci, feste, spettacoli, eventi: a Maranello è in arrivo un ricco programma di iniziative natalizie, proposto dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dall’amministrazione comunale per il mese di dicembre e fino all’Epifania. Dai mercatini alla pista di pattinaggio, dai concerti alle animazioni per i bambini, sono diversi e variegati gli appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza. Piazza Libertà ospiterà dall’8 dicembre la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio: una suggestiva installazione che farà divertire grandi e piccoli. Venerdì 8 dicembre al via, sempre in piazza e per tutta la giornata, i Mercatini di Natale, con gli stand del mercatino dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e delle associazioni: saranno proposti anche sabato 9, domenica 10 e domenica 17.

L’8 dicembre in piazza una giornata ricca di iniziative: al mattino “Un albero per ogni nato” con la distribuzione gratuita di un piccolo albero per ogni bambino nato o adottato nel 2022. Nel pomeriggio alle 15.30 le premiazioni della disfida della zuppa inglese, alle 16.30 il Concerto del Coro Gospel RDM Fortress Gospel Choir di Modena (in caso di maltempo presso la Chiesa di San Biagio alle 16), alle 17 l’accensione delle luminarie natalizie, del grande albero in piazza e degli alberi nelle frazioni, e per tutta la giornata musica con DJ set. Nel fine settimana sempre in piazza animazioni per i bambini: sabato 9 alle 10.30 e 15.30 “Babbo Natale e l’Elfo”, animazioni e musica itinerante, alle 17 lo spettacolo di magia, domenica 10 alle 10.30 e 15.30 “I Cantori Carolers di Natale” in concerto, alle 17 lo spettacolo di magia. Le iniziative in piazza proseguiranno anche domenica 17 con il mercato ambulante dell’Associazione il Bel mercato come una volta.

Diversi gli spettacoli in programma: giovedì 21 all’Auditorium Enzo Ferrari alle 21 il Concerto di Natale “Karima Xmas”, un viaggio a ritroso nel tempo attraverso le canzoni che hanno toccato il cuore delle persone richiamando la magia natalizia, con ingresso gratuito con prenotazione su Vivaticket a partire dal 5 dicembre. Domenica 31 in Piazza Libertà dalle ore 22 la festa di Capodanno, con lo spettacolo delle fontane danzanti e intrattenimento musicale.

Sabato 6 gennaio ancora spettacoli: all’Auditorium Enzo Ferrari alle ore 10 e 11.30 “Sandrone Re dei Mammalucchi”, doppio spettacolo di burattini per bambine e bambini dai 3 anni, a cura de I burattini della Commedia dell’Arte (per tutti i bambini partecipanti la Calza della Befana in dono da parte di AVAP Maranello). Sempre sabato 6 gennaio alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio alle ore 16 il Concerto dell’Epifania con musiche natalizie, brani di opere liriche, musica classica, religiosa e tradizionale, con la Corale Puccini.

Diversi gli appuntamenti per i bambini e le famiglie in programma alla Biblioteca Mabic, dalle letture e laboratori (il 1, 5, 15, 16, 23 dicembre) alla narrazione “C’era una volta il Natale a cura di Teatro dell’Orsa (sabato 16 dicembre alle 17).

Dal 7 dicembre al 7 gennaio allo Spazio Culturale Madonna del Corso è aperta “Ritratti: il Drake”, mostra di ritratti fotografici dedicati a Enzo Ferrari: negli scatti di Enzo Giovanelli, le immagini del “Drake” di Maranello nelle occasioni pubbliche e nei momenti informali. E ritorna anche il pranzo benefico per Telethon: si svolgerà domenica 17 al Circolo Arci Scaramelli con la consueta raccolta fondi a favore della ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche rare. Il programma completo sul sito del Comune di Maranello.