Modenamoremio, il ricco programma che animerà il centro storico

Il presidente di Modenamoremio, Mario Bugani, insieme al Direttore, Maria Carafoli, ha presentato il ricco programma di eventi cittadini che accompagnerà i cittadini modenesi fino alla fine dell’anno.

A partire dal mese di Aprile, sono numerose le attività volte a promuovere e animare il Centro Storico. Tra queste Trend in the City, il fashion show creato in collaborazione con TRC, dedicato alla presentaizone delle nuove collezioni e proposte degli associati di Modenamoremio. La Rassegna Primavera – Estate in Centro Storico comprende appuntamenti musicali, attività artistiche ed enogastronomiche per le vie e le piazze del centro, impreziosito da Allestimenti Luminosi, la cui accensione è prevista per il 6 Maggio.

Il mese di Maggio vedrà il ritorno dei Mercoledì di Maggio, il pomeriggi di animazione dedicati ai bambini e alle loro famiglie, che porterà momenti di gioco e divertimento nelle piazze del centro nelle date del 4, 11, 18 e 25 Maggio, e di Stuzzicagente, la maratona enograstronomica più famosa di tutta la provincia, che avrà come protagoniste le eccellenze del nostro territorio, servite dai locali a nord di Via Emilia Centro nella giornata di domenica 22 Maggio. La conferenza stampa di Stuzzicagente è prevista per lunedì 9 Maggio, ore 11.00 presso la pizzeria “I Dissonanti” in via Jacopo Berengario, 112.

In occasione del Motor Valley Fest, dal 25 Maggio al 17 Luglio, la Chiesa di San Carlo ospiterà la mostra “Punti incrociati: Moda, Motori e Design”, un percorso emozionale e colorato che racconterà la storia del distretto Emiliano – Romagnolo attraverso le molteplici evoluzioni della maglieria dagli anni ‘60 fino a oggi.

Nel mese di Giugno, Piazza XX Settembre si trasformerà in un teatro a cielo aperto per la ormai tradizionale rassegna di Note di Stelle, il cui ricco programma prevede la presentazione di quattro libri di autori locali e di sei serate di musica e cabaret, a cui si aggiungono le serate di sabato 18 Giugno, con esibizione dei Nero a Metà in occasione della Festa Europea della Musica, e di venerdì 1 Luglio con Riccardo Benini e il Festival Si Fa Senza. Tra gli appuntamenti del mese, quest’anno si fa spazio un appuntamento speciale: si tratta dell’evento celebrativo in occasione dei 20 anni di Modenamoremio, che si tradurrà, nella serata di giovedì 16 Giugno, in una cena solidale il cui ricavato andrà devoluto alla popolazione ucraina.

Anche l’autunno sarà ricco di iniziative: domenica 2 Ottobre torna Stuzzicagente, che coinvolgerà i ristoratori a sud di via Emilia Centro.

Riprendono i tradizionali appuntamenti con L’Autunno in Centro Storico, i cui protagonisti saranno i sapori tipicamente autunnali dello street food nelle casette in legno di Largo San Francesco, Largo Porta Bologna e piazza Matteotti, e quattro pomeriggi di animazione dedicati ai più piccoli nei giorni 5, 12, 19 e 25 Ottobre.

L’anno si concluderà con il ricco programma de Il tuo Natale in Centro Storico, che farà vivere le festività in modo autentico a cittadini modenesi e non, grazie al Trenino di Natale, che dal 25 Novembre all’8 Gennaio mostrerà ai suoi passeggeri le vie e le piazze illuminate dalle tradizionali Luminarie Natalizie, la Pista di Ghiaccio, che tornerà a far divertire adulti e bambini in Piazza Roma dal 14 Novembre al 31 Gennaio, la mostra di Presepi in Piazza Mazzini dall’8 Dicembre all’8 Gennaio, il tradizionale mercatino Sogni di Natale sotto i portici di Piazza Grande, e le delizie dello street food di Magie di Natale in Piazza Matteotti dal 18 Novembre all’8 Gennaio. Il 6 Gennaio, in occasione dell’Epifania, i volontari del Club dei Motori porteranno in Largo San Giorgio auto d’epoca insieme ad allegria e divertimento.

Gli altri eventi

In aggiunta agli eventi organizzati da Modenamoremio, saranno numerose le Iniziative realizzate in collaborazione con partner e associati: Lambruscolonga, Libriamodena (7 – 8 Maggio), Motor Valley Fest (26 – 29 Maggio), Modena Gioca (4 – 5 Giugno), Nocinopoli (11 – 12 Giugno), La Pizzica (18 – 19 giugno), Festa della Musica (18 Giugno), Lambruscolonga (10 Agosto), Parva Naturalia (27 – 28 Agosto), Modena in Fiore Autunno (3 – 4 Settembre), Modena Smart Life, Street Festival, FIPAV – Premiazioni giovani pallavolisti, Festival della Filosofia (16 – 18 Settembre), Ottobre Rosa, Parva Naturalia Autunno, Napoleone a Modena (1 – 2 Ottobre), Modena 100 ore (6 Ottobre), La Bonissima (14 – 16 Ottobre), Lambruscolonga Autunno (28 Ottobre), Sciocolà (29 Ottobre – 1 Novembre), Libriamodena (10 – 11 Dicembre).

Ritornano infine i tradizionali mercati: L’Antico in Piazza Grande (l’ultimo fine settimana di ogni mese da Gennaio a Novembre – escluso Luglio), L’Art di Modena (12 Febbraio, 19 Marzo, 16 Aprile, 14 Maggio, 18 Giugno, 10 Settembre, 15 Ottobre, 19 Novembre, 17 Dicembre) e Il Mercatino del piccolo antiquariato e collezionismo (Tutti i mercoledì e venerdì da Febbraio a Giugno e da Settembre a Novembre – esclusi il 25 Maggio e il 14 Settembre). Tutte le iniziative sono organizzate con il patrocinio del Comune di Modena.