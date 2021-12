"Viva Natale" a Castelvetro, il programma delle festività

Si accende il Natale a Castelvetro di Modena Iniziative per tutte le età, alla riscoperta dello stare più bello presentato il cartellone degli eventi Una nuova edizione di VIVA NATALE tra sogni botteghe e castelli. Un momento da vivere nella delicata e affascinante cornice di Castelvetro. Un Natale che attraversa un territorio – che lo percorre – e che cerca di riportare quello spirito che ci accomuna tutti. L’attesa di un periodo magico da vivere insieme agli affetti sinceri, con la propria gente, nella propria terra.

Diverse e molteplici le iniziative proposte nel cartellone, allestimenti luminosi accoglieranno i visitatori, in un’atmosfera magica e ovattata, per un Natale da vivere insieme. Pur nel rispetto delle normative anti covid e con un'attenzione particolare al contenimento della diffusione del contagio l'amministrazione ha scelto di sottolineare con alcune proposte diversificate il periodo di festività che si apre con l'inizio dell'Avvento.

«Abbiamo pensato ad un programma di eventi di qualità per portare il sorriso e infondere nei cuori di tutti noi la magica atmosfera del Natale» Teatro, laboratori, letture sono solo alcuni degli eventi di VivaNatale. "Eventi che sappiano coniugare lo stare insieme alla prudenza e al rispetto che questo periodo sanitario richiede. Per un Natale in sicurezza , ma che permetterà di ritrovarsi ugualmente nella Piazza di Castelvetro" Spazio alla musica sotto l'albero di Piazza Roma con il concerto di Serial Singers gospel choir, progetto dell'Associazione Corale Gioacchino Rossini. Grande attenzione alla Musica anche con i concerti del Corpo Bandistico di Castelvetro e del Corpo Bandistico A. Parmiggiani. Un'atmosfera magica e fiabesca quella della performance proposta da Parola Bianca con "L'Oracolo Contemporaneo".

La classica baita di Babbo Natale attenderà sulla scacchiera tutti i bambini con la tradizionale consegna delle letterine - per un'emozione senza tempo. L'8 dicembre in piazza Roma una giornata in compagnia degli antichi mestieri medievali proposti e allestiti da i Dolciniani di Faenza. E poi letture, mercatini di Natale, sorprese fra le strade e le frazioni.