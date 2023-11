A Concordia 22 appuntamenti per passare insieme le feste natalizie

‘Natale a Concordia’ è il ricco calendario di eventi promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni di volontariato e promozione sociale, la biblioteca comunale, Ater Fondazione e Fondazione scuola di musica Andreoli.

Ventidue appuntamenti dal 1 dicembre, quando si accenderanno le luminarie installate nel centro storico, al 6 gennaio pensati per creare l’atmosfera natalizia e invitare tutte e tutti a vivere il nostro paese.

Il Natale a Concordia torna ad essere festeggiato anche in teatro: ben otto spettacoli tra concerti, prosa, teatro per bambini si terranno nel Teatro del Popolo e un appuntamento tutto pensato per i bimbi e i loro genitori è previsto nel Teatro di Vallalta.

In Piazza Borellini l’Amministrazione comunale ha installato una tensostruttura riscaldata che sarà utilizzata da diverse associazioni per organizzare pranzi e cene di autofinanziamento, insieme a musica dal vivo o spettacoli per bimbi.

Ci saranno anche due eventi pensati per i ragazzi a cura di World Child: uno al centro sportivo “Il boccio” di via Togliatti e uno nella tensostruttura di Piazza Borellini.

Come da tradizione ci saranno anche le iniziative nella biblioteca comunale, che si trasformerà nella Biblioteca di Babbo Natale con tanti appuntamenti pensati per i più piccoli e che ogni giorno ospiterà le classi delle nostre scuole.

Il calendario di eventi natalizi è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e da sponsor privati che hanno risposto all’avviso pubblico promosso dall’Amministrazione comunale. A tutti loro va il ringraziamento del sindaco e della giunta comunale per questa partnership al servizio della collettività.

Non sarebbe Natale a Concordia senza i negozi e botteghe del centro storico, e proprio per favorire gli acquisti natalizi nella rete commerciale locale l’Amministrazione comunale, per il terzo anno consecutivo, ha inviato ad ogni famiglia 2 buoni sconto del valore di 5 € ciascuno che possono essere utilizzati entro il 31 dicembre presso i negozi di Concordia che hanno aderito all’iniziativa. Ogni 15,00 € di spesa darà il diritto a usare un buono di 5 €.