Natale 2022 a Formigine, tutte le iniziative in programma

Formigine si veste di Natale e attende questa ricorrenza con un fitto calendario di eventi per grandi e piccoli organizzati dal Comune in collaborazione con Bernardi group, associazioni sportive e di volontariato. Il centro storico si conferma anche quest’anno il cuore della programmazione, tra mercatini, musica e visite al Castello. Dopo un assaggio, lo scorso fine settimana, con Mercanti al Castello, il programma entra nel vivo il primo weekend di dicembre.

Tutti i fine settimana del mese fino al 24 dicembre, oltre a giovedì 8 e venerdì 23, piazza Calcagnini sarà animata da mercatini a tema natalizio e di volontariato a cura delle associazioni che offriranno tante occasioni per i regali. I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale per consegnare la letterina e ricevere dolcetti e prelibatezze. Sabato 3 dicembre alle 11 la stagione natalizia sarà ufficialmente inaugurata in piazza Calcagnini con la partecipazione della cantante Giulia Sancassiani. In occasione del primo weekend, sabato e domenica in centro storico sarà presente un parco giochi di legno per coinvolgere bambini e adulti.

L’atmosfera natalizia uscirà poi dal centro storico per arrivare anche nelle frazioni: l’appuntamento è domenica 4 dicembre dalle 8.30 alle 19 nel piazzale della chiesa di Magreta con mercatini, delizie di stagione e, nel pomeriggio, arrivo di Babbo Natale e domenica 11 dicembre dalle 12 alle 18 in piazza S. Giovanni Paolo II a Colombaro con bancarelle, street food e musica.

Dall’8 dicembre al 10 gennaio Sala Loggia ospiterà la mostra dei presepi e l’esposizione pittorica “Arte sotto l’albero”. Entrambe le iniziative sono a cura di Proform in collaborazione con il Gruppo Formiginese Amici dell’arte. Giovedì 8, in piazza Calcagnini è in programma l’Infiorata di Babbo Natale al Castello, che permetterà ai bambini presenti di collaborare nella creazione di uno spazio che per tutto il periodo natalizio diventerà un monumento identitario della città.

Tra i momenti più attesi, sabato 17 un’autentica slitta, guidata da un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani, trasporterà Babbo Natale; mentre domenica 18, Santa Claus e l’Angelo scenderanno dalla torre del Castello, rispettivamente alle ore 10.30 e alle 17, con il supporto tecnico dei volontari del Club Alpino Italiano Sezione di Modena. Il presepe vivente sarà rappresentato da bambini accompagnati dal coro dei ragazzi, a cura della Parrocchia.

Molte altre le proposte dedicate ai più piccoli, da laboratori in piazza Calcagnini per realizzare lanterne, origami e ghirlande natalizie (3, 4, 8, 10, 11 e 18 dicembre) a letture e attività presso la biblioteca Matilda (7, 9, 16, 20, 27, 28, 29 e 30) e ancora da visite guidate al Castello e spettacoli in piazza (3, 4, 11 dicembre e 5 gennaio) ad appuntamenti tecnologici a tema natalizio organizzati all’interno di Hub in Villa (7, 14 e 21 dicembre). Dal 3 dicembre al 22 gennaio, inoltre, piazza Caduti per la Libertà ospiterà le giostre.

Musica e spettacoli di giocoleria in piazza Calcagnini: si parte sabato 3 alle 16 con il concerto “Alma acoustic trio” per proseguire il 10 con gli show “Berto in strada” (improvvisazione clownesca e magia) e “Frank, il trampoliere di Natale” (spettacolo di buskers). Seguirà, sabato 17, il concerto natalizio Fortress Gospel Choir. Lunedì 19 dicembre alle 21 musica di pregio, in questo caso negli spazi della Polisportiva formiginese, con l’orchestra Spira mirabilis che si esibirà in “Così fan tutte”, estratti dall’opera di Mozart.

Tutti i sabati e le domeniche di dicembre, ad eccezione del 25, il Museo del Castello di Formigine sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, eccezion fatta per sabato 24, quando chiuderà con un’ora di anticipo, e sabato 31, quando sarà chiuso al pomeriggio. Aperture straordinarie l’8 e 26 dicembre e l’1 e 6 gennaio dalle 15 alle 18.30.

La festa di Capodanno si terrà ancora una volta nella Polisportiva formiginese, con un’offerta che comprende cenone di fine anno e balli. Dal 6 all’8 gennaio sono in programma tante iniziative in occasione della Grande Festa della Befana.

Programma completo disponibile sul sito www.visitformigine.it.