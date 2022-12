Dal concerto di Alexia alla serata Picchio Rosso di Capodanno, il Natale di Maranello

Oltre un mese di iniziative, tra concerti, spettacoli, animazioni per i bambini e mercatini: il cartellone del Natale a Maranello propone diversi appuntamenti fino all’8 gennaio, in una offerta variegata resa possibile dall’organizzazione del Comune e del Consorzio Maranello Terra del Mito con il supporto e la collaborazione delle attività commerciali cittadine.

“Anche quest’anno riusciamo a proporre un programma ricco di eventi rivolti a tutta la cittadinanza”, è il commento del sindaco Luigi Zironi, “Nonostante il periodo complicato, legato in particolare ai costi dell’energia, siamo riusciti a confermare le luminarie e le installazioni sul territorio, con orari parzialmente ridotti, e del grande albero in Piazza Libertà, a cui i maranellesi sono molto affezionati. Anche per questo voglio ringraziare le attività del territorio che in un momento difficile hanno continuato ad affiancare Comune e Consorzio per una programmazione ricca di iniziative”.

“Sono tante le occasioni per vivere insieme queste festività”, aggiunge Mariaelena Mililli, assessora alla promozione del territorio. “Dal progetto L’inventafiabe che coinvolge il commercio locale e i più piccoli, ai mercatini di Natale passando attraverso il concerto con Alexia e quello della Corale Puccini. La programmazione che l'amministrazione comunale e il Consorzio Terra del Mito hanno condiviso mette al centro lo spirito di socialità che purtroppo abbiamo perso per diverso tempo, unitamente alla sobrietà che si deve ad una congiuntura sociale ed economica non favorevole e difficile per commercianti, imprese e famiglie”.

Diversi, come detto, gli eventi in programma, alcuni dei quali già avviati in questi giorni. Ai bambini è dedicato L’Inventafiabe, gioco con carte illustrate che vede anche il coinvolgimento di alcuni negozi cittadini. Sempre per i più piccoli la Biblioteca Mabic ospita il 6 e 17 dicembre le letture “Le più belle storie di Natale”. Giovedì 8 dicembre in Piazza Libertà giornata di festa con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, il mercatino con esposizione e vendita di creazioni e articoli natalizi e degustazioni di prodotti tipici, alle 16 la premiazione della disfida della zuppa inglese, alle 16.30 il concerto dell’Ekos Vocal Ensemble e alle 17 l’accensione delle luminarie e del Grande Albero. Ai bambini nati o adottati nel 2021 le distribuzione di un piccolo albero. Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto nei fine settimana, con animazioni per i bambini, dagli elfi alla consegna delle letterine, dall’esibizione dei Calciatori Freestyle agli zampognari.

Sabato 17 e domenica 18 in azione anche la Slitta “Hollywood Box”, per volare virtualmente su Maranello a bordo della slitta di Babbo Natale. Diversi gli spettacoli in programma: all’Auditorium Ferrari mercoledì 21 il balletto “Il Barbiere di Siviglia” della Compagnia Artemis Danza sulle musiche di Gioacchino Rossini, mentre giovedì 22 arriva Alexia con “My Xmas”, un concerto in cui la cantante proporrà i più bei brani di Natale di icone della musica come Stevie Wonder, John Lennon e molti altri. Considerata una regina della musica dance internazionale, nella sua carriera Alexia ha venduto oltre 6 milioni di dischi e ottenuto 10 singoli top ten, di cui 4 al numero uno. Ha partecipato a nove edizioni del Festivalbar e a quattro del Festival di Sanremo, che ha vinto nel 2003.

Il Capodanno sarà all’insegna della musica da ballare: il 31 dicembre in piazza è in programma “Remember Picchio Rosso - All Star D.J” con le musiche più belle degli anni 70/80/90 suonate dai dj che hanno fatto la storia del mitico locale Picchio Rosso, che trasformeranno la piazza in una discoteca, dove si muoveranno i piedi, le mani ed anche il cuore. Per l’Epifania il 6 gennaio torna in Auditorium il doppio spettacolo di burattini per i bambini. E il programma delle feste si concluderà domenica 8 gennaio alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio alle ore 16 con il Concerto della Corale Puccini, con brani sacri, classici e lirici e a tema natalizio.

Il programma completo è sul sito del Comune.