Arte, mercatini e tradizioni, ecco il Natale a Nonantola

Ha preso il via a Nonantola il ricco programma di iniziative natalizie a cura dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni. Diverse le giornate con i mercatini per le vie del centro storico a cura della Pro Loco e la pista di pattinaggio ecosostenibile in Piazza Liberazione che rimarrà fino al 6 Gennaio.

Sabato 16 dicembre invece è in programma alle ore 16 l’inaugurazione della mostra NonantoInvital’Arte PREMIO IVA MONTEPOLI. Saranno 228 gli artisti, provenienti da tutta Italia, coinvolti nell’atteso concorso di pittura e scultura a premi curato da NonantolArte dell’associazione La Clessidra nel Museo di Nonantola (Torre dei Bolognesi e Sala Marcello Sighinolfi) Durante i giorni di apertura della mostra, che si concluderà con la premiazione il 14 gennaio al Vox Club con uno spettacolo danzante a cura di Zen Land e Iko Danza, troveranno spazio vari laboratori e dimostrazioni artistiche. 48 invece sono gli artisti che allestiranno le proprie mostre personali nel circuito del Fuori Mostra nelle vetrine e all’interno degli esercizi commerciali.

“Un periodo pieno di appuntamenti per i grandi e per i più piccoli” – sottolinea l’Assessore agli Eventi e Centro Storico Massimo Po. “Le tante iniziative proposte sono il frutto di un lavoro corale tra Amministrazione, associazioni e commercianti pensato per allietare i cittadini e animare il nostro paese durante le feste. Un’occasione di intrattenimento anche per i visitatori, negli ultimi tempi sempre più numerosi, che scelgono di passare a Nonantola il magico momento natalizio”.

Il Coro di Redù e la Cappella Musicale dell'Abbazia di Nonantola si esibiranno in concerti natalizi martedì 5 Dicembre nella Chiesa di Redù alle ore 20.30 e domenica 17 Dicembre alla Pieve di San Michele Arcangelo alle ore 16.00

Il 7 e 14 Dicembre presso OC LAB in Piazza Liberazione alle ore 20.30 il Laboratorio di macramè natalizio.

In Piazza Liberazione, illuminata dall'Albero di Natale realizzato grazie al contributo di alcune attività nonantolane, troveranno spazio nei giorni 8, 10 e 17 Dicembre i mercatini delle associazioni, le società sportive Polisportiva e G.S. La Pieve, Babbo Natale che arriva a cavallo e col tandem in centro per distribuire le caramelle a cura della Pro Loco.

Il 31 Dicembre sfilata in abiti medievali lungo le vie del centro in occasione della Messa in Abbazia alle ore 17.30 per la celebrazione del patrono di Nonantola San Silvestro. Si conclude il 6 Gennaio con il mercatino degli "artistico creativi" e delle associazioni mentre la Befana porterà le calze ai bambini in lambretta accompagnata da Babbo Natale a cura della Pro Loco e in collaborazione del Comitato dei Genitori.