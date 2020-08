Settembre Formiginese 2020, il programma degli eventi

Dopo la “prova superata” dei Ludi appena trascorsi, svoltisi in sicurezza e senza assembramenti, Formigine si appresta a vivere la sua manifestazione più importante: il Settembre formiginese. Anche in questo caso, gli spettacoli saranno fruibili con postazioni a sedere; alcuni di questi con prenotazione obbligatoria. Presenza costante dei volontari della sicurezza e delle forze dell’ordine, per verificare il corretto svolgimento della manifestazione.

Le numerose associazioni del territorio, le attività commerciali e gli esercizi pubblici ritroveranno così la consueta vetrina, ma più bella e più sicura, anche grazie alla nuova piazza e alle adiacenze riqualificate.

Dopo la grande gara ciclistica tutta al femminile del prossimo fine settimana (29 e 30 agosto), il debutto della kermesse settembrina si terrà sabato 5 settembre, con un omaggio ai Pink Floyd. Nei fine settimana successivi, musical ed esibizioni di danza.

Il primo fine settimana sarà dedicato all’agricoltura (con inaugurazione del parco di via Brescia a Casinalbo e dell’Acetaia comunale il 6 settembre); il secondo alla cultura con “Idea, la festa del pensiero” (tra gli ospiti Stefano Massini, Gianrico Carofiglio, David Riondino, Dario Vergassola, Giovanni Allevi, Michela Murgia e i Sonhora), mentre il terzo weekend si focalizza sulla formazione e sul lavoro.

Il quarto fine settimana celebra l’associazionismo, quest’anno con una nuova manifestazione dedicata alla cooperazione internazionale e alla cultura della pace con “Formigine senza frontiere”. Inoltre, si festeggia la riapertura della Torre dell’Orologio, vero e proprio simbolo di Formigine, che era stata chiusa per il cantiere di consolidamento dei solai.

Non mancheranno mercati e mercatini per i bambini, tornei ed esibizioni sportive, mostre d’arte, negozi aperti anche di domenica e tante proposte enogastronomiche.

L’assessore al Coordinamento eventi Corrado Bizzini ringrazia in particolare l’associazione dei commercianti Proform per la collaborazione alla realizzazione dell’evento, oltre ai volontari della sicurezza che saranno presenti alle iniziative. Si invita la cittadinanza a seguire le norme anticontagio previste dalla normativa regionale e nazionale.