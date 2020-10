Teatro, riparte la nuova Stagione dell'Auditorium Montalcini di Mirandola

Si rinnova anche per la Stagione teatrale 2020/2021 dell’Auditorium Rita Levi Montalcini la collaborazione tra Amministrazione comunale di Mirandola e ATER Fondazione con il suo Circuito Regionale Multidisciplinare, con la proposta di una nuova stagione, ricca di appuntamenti. Una ripartenza nel rispetto delle precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, che prevedono, oltre al distanziamento, una capienza massima della sala di 200 posti a sedere. Osservando con grande attenzione l’evoluzione della pandemia è prevista una stagione suddivisa in due parti.

La Stagione 2020/2021 si aprirà venerdì 6 novembre con lo spettacolo di prosa Io provo a volare!, un omaggio a Domenico Modugno della Compagnia Berardi/Casolari di e con Gianfranco Berardi in scena con Francesco Rina (voce e chitarra) e Giulia Bertasi (fisarmonica) per la regia di Gabriella Casolari. Una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici di Domenico Modugno e dalle suggestioni delle sue canzoni, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti.

Sarà invece uno dei classici per eccellenza dell’Operetta, uno dei titoli più amati dagli spettatori e più rappresentati in tutto il mondo, a chiudere la prima parte della Stagione teatrale dell’Auditorium Rita Levi Montalcini venerdì 18 dicembre: Sul bel Danubio blu con la musica immortale di Johann Strauss sarà portato in scena dalla Compagnia Corrado Abbati con la direzione musicale di Barbara Cocconi, le coreografie di Cristina Calisi, l’allestimento scenico curato da InScena Art Design con adattamento e regia di Corrado Abbati. 150 anni fa Johann Strauss figlio scriveva quello che sarebbe diventato il manifesto di un'intera epoca: Sul bel Danubio blu. Più che un semplice valzer, il simbolo di un mito che ancora oggi vive e si rinnova generazione dopo generazione. Uno spettacolo pieno di leggerezza e seduzione dove, ballando un vorticoso valzer, può succedere di innamorarsi, perché questa è musica che scioglie i cuori e scalda l'anima.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Biglietti interi 15 euro, ridotti 12 euro. Da dicembre 2020 verrà reso noto il programma della seconda parte della Stagione.

Gli spettatori che avevano chiesto il rimborso per gli spettacoli annullati nella Stagione teatrale 2019/2020 potranno utilizzare il voucher emesso per l’acquisto del titolo di ingresso.

La biglietteria sarà aperta da martedì 27 ottobre a venerdì 18 dicembre nei seguenti giorni e orari: il martedì dalle 17 alle 19 e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30; il giorno di spettacolo dalle 17 alle 19 e poi dalle 20. Per gli abbonati della precedente Stagione Teatrale, la biglietteria sarà aperta anche lunedì 26 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.

Info e prenotazioni

Auditorium Rita Levi Montalcini

via 29 Maggio n. 4

Mirandola (MO)

tel 0535 22455