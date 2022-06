SuperCinema estivo di Modena: il programma completo del mese di luglio

Dal 1 luglio al SuperCinema Estivo di Modena tornano il meglio del cinema italiano e internazionale, incontri con gli autori e presentazioni sotto le stelle. L'arena estiva ospiterà i film più discussi e acclamati della stagione appena trascorsa, offrendo un cartellone che varia dal cinema d’autore passando per la commedia fino alle grandi produzioni internazionali. Per il mese di luglio il SuperCinema Estivo sarà aperto nelle giornate di lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Bar a cura di Juta Stereobar. Seguici su Facebook!

Venerdì 1 luglio

JUNGLE JAZZ – Una sinfonia amazônica

di Henrique Saunier Michiles, Brasile 2020 – 89’ musicale

Dalle ore 21 la cantante/protagonista Karine Aguiar presenterà il film

Sabato 2 luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

ENNIO

di Giuseppe Tornatore, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Giappone, Cina 2021 – 150’ documentario, biografico

Domenica 3 luglio

IL RITRATTO DEL DUCA

di Roger Michell, Regno Unito 2020 – 96’ biografico, commedia

Lunedì 4 luglio

THE FRENCH DISPATCH

di Wes Anderson, USA, Germania 2021 – 108’ commedia, drammatico, sentimentale

Martedì 5 e mercoledì 6 luglio

CHIUSURA

Giovedì 7 Luglio

TOP GUN - MAVERICK

di Joseph Kosinski, USA 2022 – 131’ azione

Venerdì 8 luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

ARIAFERMA

di Leonardo Di Costanzo, Italia, Svizzera 2021 – 117’ drammatico

Sabato 9 luglio

MADRES PARALELAS

di Pedro Almodóvar, Spagna 2021 – 120’ drammatico

Domenica 10 luglio

NOSTALGIA

di Mario Martone, Italia, Francia 2022 – 117’, drammatico

Lunedì 11 luglio

ASSASSINIO SUL NILO

di Kenneth Branagh, USA 2022 – 127’ giallo, drammatico, thriller

Martedì 12 e mercoledì 13 luglio

CHIUSURA

Giovedì 14 luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

CORRO DA TE

di Riccardo Milani, Italia 2022 – 113’ commedia

Venerdì 15 luglio

BELFAST

di Kenneth Branagh, Gran Bretagna 2021 – 98’ drammatico

Sabato 16 luglio

LICORICE PIZZA

di Paul Thomas Anderson, USA 2021– 133’, drammatico

Domenica 17 luglio

IL CAPO PERFETTO

di Fernando León de Aranoa, Spagna 2021 – 115’ commedia

Lunedì 18 luglio

ELVIS

di Baz Luhrmann, USA, Australia 2022 – 159’ biografico

Martedì 19 e Mercoledì 20 luglio

CHIUSURA

Giovedì 21 luglio

SCOMPARTIMENTO N. 6

di Juho Kuosmanen, Finlandia, Estonia, Germania, Russia 2021 – 107’ drammatico

Venerdì 22 luglio

LA FIGLIA OSCURA

di Maggie Gyllenhaal, USA, Israele, Gran Bretagna, Grecia 2021 – 121’ drammatico

Sabato 23 luglio

E’ STATA LA MANO DI DIO

di Paolo Sorrentino, Italia, 2021 – 130’ drammatico, biografico

Domenica 24 luglio

DOWNTON ABBEY 2: – Una nuova era

di Simon Curtis, Gran Bretagna 2022 – 124’ drammatico

Lunedì 25 luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

DIABOLIK

di Manetti Bros., Italia 2021 – 133’ commedia, azione, poliziesco

Martedì 26 e Mercoledì 27 luglio

CHIUSURA

Giovedì 28 luglio

ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

AMERICA LATINA

di Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo, Italia 2021 – 90’ thriller – V. M. 14 ANNI

Venerdì 29 luglio

ENNIO

di Giuseppe Tornatore, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Giappone, Cina 2021 – 150’ documentario, biografico

Sabato 30 luglio

IL RITRATTO DEL DUCA

di Roger Michell, Regno Unito 2020 – 96’ biografico, commedia

Domenica 31 luglio

LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO

Di Pawo Choyning Dorji, Bhutan, 2019, 110’, drammatico

Informazioni e biglietteria

Orario proiezioni ore 21.30 / Apertura sala e biglietteria: ore 20.30

PLATEA CON POSTI NUMERATI - BIGLIETTERIA ON LINE SU WWW.WEBTIC.IT (accedendo direttamente all’ingresso sala senza passare in biglietteria)

Biglietto unico : € 6,00

Gli spettatori possono scaricare sul proprio smartphone gratuitamente l’applicazione Webtic oppure recarsi in cassa dove è possibile pagare con il pos

ABBONAMENTO RIDOTTO: 10 SPETTACOLI A SCELTA € 40,00 (in biglietteria) anziani a partire dai 65 anni, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics e Endas esibendo un documento d’identificazione e/o la tessera associativa in corso di validità. I titolari di abbonamento prima dell’ingresso in sala dovranno ritirare un biglietto di accesso senza alcun altro pagamento rivolgendosi direttamente alla cassa senza seguire la fila.

La rassegna “ACCADDE DOMANI: UN ANNO DI CINEMA ITALIANO” è realizzata in collaborazione con FICE Emilia Romagna.

E se piove?

Come ogni anno, in caso di maltempo diffuso nel corso della giornata, la decisione in merito alla sospensione della proiezione sarà presa a ridosso dell'orario previsto di inizio proiezione. I biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d'accesso solo qualora lo spettacolo non abbia inizio causa pioggia e solo se i possessori si rivolgono alla biglietteria con il biglietto originale integro prima dell'inizio del film. Per nessuna altra ragione saranno sostituiti biglietti.