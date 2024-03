Proiezioni, concerti ed incontri tutti al femminile. Gli eventi a Spilamberto per l'8 marzo

Partono sabato 2 marzo le iniziative in occasione dell8 marzo, Festa della Donna.

Sabato 2 marzo alle ore 18 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, “E’ terribile essere una donna. Lo sguardo e i tormenti di Antonia Pozzi”; reading letterario tra narrazioni e storie di un’autrice riscoperta, accompagnato da riflessioni sulla figura della donna, sulla parola e l’arte come forme di emancipazione e di rivendicazione di sé. La serata, condotta da Maria Silvia Avanzato, è a cura di Etcetera Soc. Copp.

Sabato 2 marzo alle ore 21 e domenica 3 marzo alle ore 18 presso il Teatro oratorio San Filippo Neri in Via Monache 1,”Women for woman cantano contro la violenza sulle donne”; evento a cura della Parrocchia di Spilamberto, con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 3201582282.

Lunedì 4 marzo alle ore 14 presso il Circolo Centro Cittadino in Via Tacchini 15, conferenza dal titolo: Spilamberto: le donne del Novecento.

Venerdì 8 marzo alle ore 14 presso Circolo Centro Cittadino in Via Tacchini 15, proiezione del film Marie Curie.

Alle ore 18.30 presso il Panarock in via Ponte Marianna 35, Concerto ”M.Y.” con Miriam Garagani al pianoforte. Evento a cura di Avis Comunale di Spilamberto e Amici della Musica di Bologna sez. di Spilamberto; nel corso della serata esposizione di opere di Yuliana Akhmedkhodiaeva.

Sabato 9 marzo alle ore 18 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, inaugurazione di “Archivio Vivo #3 Csa dirala la póvva??; l’evento, fatto di mostre, percorsi di letture, interviste, è a cura di Sergio Smerieri e Collettivo Artificio. La mostra sarà visitabile dal 10 al 31 marzo, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22.

Domenica 10 marzo alle ore 10:30 presso la sede dell’associazione Amici dellArte in via S. Adriano 29, inaugurazione della mostra di opere artistiche Donne. La mostra sarà visitabile domenica 10 e 17 marzo dalle 10:30 alle 12:30.

Sabato 16 marzo alle ore 19 ed in replica alle ore 21 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, spettacolo “Lo spirito di Kin: Amigdala e la resistenza femminile oggi”, a cura di Collettivo Amigdala.

Domenica 17 marzo alle ore 10.30 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, letture animate “Parole, Parole Per e Con le Donne”; evento a cura di Teatro di Comunità di Spilamberto con la collaborazione dellUniversità per la Libera Età Natalia Ginzburg.

Venerdì 22 marzo alle ore 18.30 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, presentazione del libro di Gisella Fidelio “Storie di donne semplicemente uniche”, a cura di Edicola Leopardi.

Sabato 23 marzo alle ore 15.30 ed in replica alle ore 17.30 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, proiezione del docufilm Una donna, tutte le donne, a cura di Bop Area.

Alle ore 16 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, conferenza dal titolo “Gli archetipi che guidano la vita della donna. Intervista ad Artemide, dea vergine, a Era dea vulnerabile ed Afrodite dea alchemica, per comprendere che dea sei”; evento a cura di Centro Studi Discontinuo.

Giovedì 28 marzo alle ore 20.30 presso lo spazio Il Faro in Via Marconi 4, conferenza dal titolo “ Alimentazione e Nutrizione”; Luana Fabozzi, nutrizionista specializzata, condividerà informazioni fondamentali sulla corretta alimentazione per le donne. Evento a cura di Latindeg ASD.

Inoltre, nelle giornate di Martedì 12, 19, 26 e Giovedì 14, 21 28 marzo dalle 20.30 alle 21.30 presso la palestra grigia di Via S. Maria 12, Sicure in casa e fuori, corso gratuito di difesa personale per donne.

Infine, a partire dal mese di marzo e fino alla metà di aprile, Ecofemminismo e Barbarie, poster per le vie del paese, un progetto di CHEAP con Camila Rosa.

Il progetto originale è stato affisso per la prima volta in strada a Bologna nel Giugno del 2022, in occasione del Festival della Partecipazione su coinvolgimento di Action Aid Italia.

“Come ormai da tradizione – dichiara l’Assessore Carlotta Acerbi - Spilamberto dedica una rassegna di eventi alle donne. Per tutto il mese di marzo, una serie di appuntamenti con musica, voci e parole per ricordare le donne che hanno lottato per i propri diritti e le proprie idee, un faro per le nuove generazioni di giovani donne. La rassegna è stata organizzata dall'Amministrazione insieme alle associazioni del territorio, che ringraziamo per il loro insostituibile e prezioso supporto”.