Rai, Linea Verde Life racconta Modena...e il gioco del cricket

Linea Verde Life, programma televisivo, prodotto da Rai Uno, condotto da Marcello Masi e da Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, in onda su Rai 1 tutti i sabati dalle 12.25 alle 13.20, racconterà Modena, mettendo in evidenza le eccellenze nei settori più diversi e costitutivi del tessuto sociale. Ma non solo. I due conduttori andranno alla scoperta del Cricket raccontando una disciplina che abbraccia sport, benessere e culture.

Il cricket si inserisce dunque nella puntata dedicata a Modena, raccontando e raccontandosi, e dimostrando che lo sport è salute, cultura di popoli e integrazione. Ma soprattutto passione!

Un gruppo di giocatori di Cricket ha coinvolto la conduttrice Daniela Ferolla in alcuni momenti di gioco, provando lanci e battute in Piazza Roma, una delle piazze più belle di Modena nel cuore della città. Luis di Giglio, giocatore di Cricket ed ex Nazionale ha spiegato il gioco del cricket riassumendo in pochi minuti una disciplina che è insieme, sport, tradizione e cultura di popoli. Infine, Fabio Marabini, presidente di Federazione Cricket Italiana ha presentato le attività e la mission federale a sostegno di tutto il movimento del cricket in Italia.

“Siamo molto orgogliosi che una trasmissione così seguita abbia scelto di raccontare e mostrare il cricket e i suoi valori – ha commentato Fabio Marabini, presidente. – Entrare nel racconto del tessuto cittadino locale è importante, non solo per la visibilità del nostro sport, ma anche per il riconoscimento di chi si impegna ogni giorno con passione e dedizione alla pratica del cricket e alla sua promozione”.

“Il Cricket è il secondo sport più seguito al mondo – continua Marabini – con oltre un miliardo e mezzo di appassionati. Si gioca in ogni parte del mondo, soprattutto nei paesi del Commonwealth, ma pochi sanno che le prime partite giocate in Italia risalgono addirittura al 1793, mentre la prima squadra ufficiale di Cricket italiana fu fondata nel 1893 a Napoli. La Federazione Italiana Cricket ha oltre 40 anni ed è riconosciuta dal CONI come Disciplina Sportiva Associata. E’ anche parte di ICC, l’organismo sovranazionale del Cricket. In Italia ci sono 76 squadre affiliate per un totale di circa 3.000 tesserati, suddivisi tra tutte le regioni italiane.

La Federazione in Italia organizza regolari Campionati nazionali femminili, maschili e junioner (U19, U17, U15 e U13): 50 Overs, T20, T10. Accanto al cricket tradizionale giocato con palla dura, la Federazione promuove anche la pratica agonistica del Modified Cricket – la disciplina con palla morbida che si suddivide in Tapeball e Softball – e il Kwick Cricket, un metodo propedeutico di apprendimento del Cricket attraverso il gioco.