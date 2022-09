Quinta parete: al via i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti

“A gonfie vele”, è la frase che racconta i nostri corsi di quest’anno, una metafora che simboleggia la nostra grande barca pronta per far salire a bordo tutti quelli che hanno voglia di partire per il viaggio avventuroso e sorprendente del teatro” afferma il direttore artistico Enrico Lombardi.

Una barca che va a gonfie vele da quando Quinta Parete ha ricevuto diversi riconoscimenti come quello del Ministero della Cultura, un segnale importante per una realtà del territorio che da più di 15 anni propone cultura e socialità di grande qualità.

I corsi di teatro Quinta Parete si caratterizzano per essere un’esperienza formativa, divertente e inclusiva, l’arte del teatro viene imparata attraverso l’incontro con l’altro. Il laboratorio teatrale è un luogo libero e protetto allo stesso tempo, dove gli allievi possono esprimere se stessi, i propri bisogni e desideri.

I corsi si svolgeranno in quattro Comuni della provincia reggiana e modenese: Sassuolo, Fiorano Modenese, Scandiano e Rubiera, in varie fasce orarie pomeridiane e serali.

Corsi per ogni età: 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni, 14-18 anni, giovani adulti (20-30 anni) e i numerosi corsi riservati agli adulti.

Per saperne di più, martedì 20 settembre lo Staff vi aspetta all’Auditorium Bertoli alle 18:30 per la presentazione dei corsi teatrali per bambini e ragazzi fino ai 13 anni, e dalle 21:00 la presentazione per i ragazzi delle superiori e gli adulti.

Sarà un’occasione per conoscersi meglio, fare domande, incontrare gli insegnanti e assistere a qualche performance inedita pensata ad hoc per la serata.

Tutti i corsi cominceranno nella settimana del 26 settembre e sarà possibile fare una prova gratuita.

Per qualsiasi informazione o curiosità si può contattare il 342-9337099.

La sera del 20 settembre oltre ai corsi di teatro, verrà presentata la stagione teatrale OFF e sarà possibile acquistare abbonamenti e biglietti in anteprima. La stagione si aprirà il 15 ottobre 2022 con Rimini, del gruppo RMN Teatro, seguito poi da altri 6 imperdibili appuntamenti fino a febbraio 2023 al Teatro De Andrè di Casalgrande.