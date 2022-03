"Raccontare il territorio in 19 scatti" al via il Contest fotografico del Comune di Pavullo

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo, al fine di valorizzare e promuovere il territorio pavullese, invita cittadini e turisti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, le sue diciannove frazioni.

"In vista della stagione estiva abbiamo pensato che, per incentivare le persone ad esplorare e ammirare il nostro bellissimo territorio, creare un contest fotografico fosse un'idea vincente" ha commentato l’Assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Cornia. "Il concorso è aperto a tutti, fotografi professionisti e non, senza limiti d'età. Ogni partecipante dovrà presentare 19 scatti, una per ciascuna frazione: le migliori, oltre che ad essere utilizzate a fini promozionali, saranno stampate, incorniciate e andranno a decorare l'interno del Municipio Comunale."

Il contest sarà pubblicato sul sito del Comune di Pavullo nei prossimi giorni e vi si potrà partecipare fino al 5 giugno. In base alla graduatoria finale, sarà inoltre selezionato un vincitore che potrà godere di un soggiorno gratuito per due persone con cena, pernottamento e colazione alla Locanda del Condottiero e visita guidata al Castello di Montecuccolo e alla Galleria d'Arte Contemporanea. Per ulteriori informazioni UIT: Sede Via Giardini, 3 - Palazzo Ducale , Telefono 0536 29964 , e-mail uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it .