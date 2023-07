Radio Bruno Estate, il concerto più atteso dell'estate modenese si sposta a Carpi

Il super concerto Yoga Radio Bruno Estate torna ad animare l'estate modenese con un cambio di location. L'appuntamento dell'estate 2023 infatti, sarà martedì 11 luglio alle ore 20.00 in Piazza Martiri, a Carpi.

Come ogni anno, calcheranno il palco tanti artisti del momento. Il cast 2023 prevede Annalisa, Sophie and The Gigants, Elettra Lamborghini, Colapesce e Dimartino, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, The Kolors, Rosa Chemical, Cristina d'Avena, Alfa, Aka 7even, Francesca Michielin, Federico Rossi, giANMARIA, Olly e gli Zero Assoluto.

L'evento, condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, è ad ingresso gratuito. L'ingresso sarà possibile da corso Fanti e corso Cabassi (lato Duomo) a partire dalle ore 17. Per questioni di sicurezza la capienza massima consentita sarà di 10mila persone: una volta raggiunta non sarà più possibile entrare. All'interno dell'area dedicata al concerto, sarà presente un'area diversamente abili alla quale è possibile accedere su prenotazione. Per effettuarla, basterà inviare un’email a radiobruno@radiobruno.it con la copia del proprio documento d’identità, la certificazione attestante l’invalidità e il nominativo dell’accompagnatore.

Per chi non potesse partecipare fisicamente, l'evento sarà in diretta televisiva sul digitale terrestre, canale 73 per l’Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Yoga Radio Bruno Estate si potrà inoltre ascoltare e guardare in diretta in streaming dall'App dedicata.

L'evento è realizzato con il patrocinio della Città di Carpi e della Regione Emilia Romagna. Per ulteriori informazioni visitare il sito web dedicato.