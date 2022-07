Radio Bruno Estate, Piazza Roma gremita per il concerto della normalità

Questa sera, l'Accademia Militare di Modena si affacciava su una folla di oltre settemila persone. Quasi tutti giovani, gli spettatori dello Yoga Radio Bruno Estate hanno ballato a ritmo di musica e cantato le canzoni del momento per oltre due ore, i più temerari avendone passate altrettante sotto il sole, nel caldo afoso del centro di Modena in questi primi pomeriggi di luglio.

Ad aprire il concerto è stato Tommaso Paradiso, il cui elogio dell'Emilia-Romagna in più di una canzone gli è valso un'onorificenza conferitagli direttamente dal Presidente Stefano Bonaccini. Da un'ovazione generale è stato accolto Irama, che dopo essersi esibito in alcune hit presenti e passate ha ceduto il passo a Loredana Bertè, che sul palco, oltre ad essersi esibita come solista, ha duettato con Franco126. A caricare il pubblico ci ha pensato Rocco Hunt, lasciando una folla salterina nelle mani di Fred de Palma, che ha continuato a farla ballare sulle note del ritmo più estivo della penisola.

E' poi arrivato il turno di BabyK, amatissima ospite fissa delle ultime edizioni, che ha preceduto la novità dell'anno: Tananai. Folla in visibilio per il cantante in stampelle, come d'altronde per i The Kolors, che si sono esibiti in una performance dalla carica contagiosa. Dopo Stash e la sua band, a calcare il palco del Radio Bruno Estate è stata Francesca Michielin, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua delicatezza. Quindi, ancora uno dei cantanti dell'anno: Dargen D'Amico, al quale è seguita la star modenese Federico Rossi. La complicità dell'improbabile duo Rettore-Tancredi ha stupito, in maniera più che positiva, il pubblico del concerto, che ha poi potuto apprezzare la limpida voce di Malika Ayane. Sul palco è quindi arrivato uno dei più amati concorrenti di Amici di quest'anno, LDA, al secolo Luca d'Alessio, seguito dai giovani, ma famossimi, Alfa e Mr. Rain.

Per tutta la durata del concerto, il pubblico non ha mai smesso di partecipare, ballando, cantando e lasciando trasparire senza vergogna una più che comprensibile voglia di normalità. Grandi e piccini si sono lasciati coinvolgere dalla musica, che in occasione di questo concerto ha assunto un sapore ancora più liberatorio: quello della ripartenza.