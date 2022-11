Riapre la stagione della web radio modenese "Radio Sa", dedicata alla solidarietà

Oltre 100 associazioni coinvolte e più di 200 podcast presenti sulle principali piattaforme streaming. Sono questi i numeri della prima stagione radiofonica di Radio Sa, la web radio dedicata al mondo della solidarietà e dell’associazionismo. Di proprietà dell’associazione Solidus Onlus e in collaborazione con U.di.Con Emilia Romagna, dai primi mesi del 2021 e in piena emergenza Covid-19, ha iniziato a trasmettere contenuti legati all’ambiente, alla tutela dei consumatori e soprattutto ha dato voce alle tantissime associazioni dell’Emilia Romagna che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per le comunità del nostro territorio. Radio Sa ha iniziato da poco un’altra stagione che ha l’obiettivo di confermare e migliorare ulteriormente il percorso fatto fino ad oggi.

Oltre ad ospitare le associazioni, l’emittente trasmette anche un programma dedicato alle band emergenti del territorio e uno dedicato alla storia dei motori, che vede la città di Modena assolutamente protagonista. Uno degli obbiettivi di Radio Sa è appunto quello di essere la finestra sul mondo del bello che il nostro territorio produce in termini di valori e storia. Quando non ci sono i programmi la musica la fa da padrona, accompagnata da promo informativi e divulgativi, in stile “great music for great people” come recita il suo slogan.

Se siete un’associazione o una band emergente potete chiedere di partecipare a uno dei programmi, mediante prenotazione, alla mail info@radiosaweb.it. Potete ascoltare Radio Sa scaricando le app per IOS e Android o andando sul sito radiosaweb.it.