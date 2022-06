Con “Tutti giù nel parco“ spettacoli e musica nel verde

Una decina di appuntamenti, dal 9 agosto al 4 settembre, fra musica per tutti i gusti, teatro, letture, e storia: è il programma di “Tutti giù nel parco”, la tradizionale rassegna organizzata dalla Consulta Cultura del Comune, che va ad arricchire il programma della “CarpiEstate”. Quest’anno il ciclo, deliberato ieri dalla Giunta per un importo di 19mila euro, si terrà nel parco “Sandro Pertini” (via Bollitora Interna): fra i protagonisti delle serate, il comico bolognese Vito, la Babbutzi Orkestar, Davide Napoleone, poi jazz, gospel, canzone francese con un omaggio a Edith Piaf, soul, un “magico” spettacolo per bimbi, un allestimento sulla vita di don Puglisi e altro ancora.

Sottolinea Davide Dalle Ave, Assessore alla Cultura: « Riproponiamo anche quest'anno la rassegna fatta in collaborazione con la Consulta comunale Cultura e con le associazioni aderenti: un momento significativo e ormai consolidato dell'estate carpigiana, proporre momenti di teatro, di riflessione, di musica nelle zone verdi della città. Dopo due anni in un parco nella zona nord, ci spostiamo in uno della zona sud, con una rassegna che oltre a valorizzare gli spazi verdi del territorio dà un'altra occasione, insieme a tutto il resto della “CarpiEstate”, per fruire di cultura, per arricchirsi di momenti di riflessione, e per stare insieme nella comunità che come sempre vogliamo fare crescere anche nei momenti culturali. »

Ingresso come sempre gratuito, quest’anno anche senza prenotazione.

Il programma

Martedì 9 agosto

Babbutzi Orkestar in concerto a cura di Arci Modena

Giovedì 11 agosto

" Lucilla vola e brilla ”, spettacolo d’attore, narrazione e micromagie per bimbi da 4 anni in su, di e con Lara Quaglia

(a cura di CIF Centro italiano femminile)

Giovedì 18 agosto

" U parrinu ”, storia di don Pino Puglisi, di e con Christian Di Domenico

(a cura del presidio Libera “Peppe Tizian” di Carpi)

Lunedì 22 agosto

Vito

(a cura di Arci Modena)

Martedì 23 agosto

Napoleone in concerto

(a cura di Arci Modena)

Giovedì 25 agosto

" Aretha: la lady del soul e del cambiamento ”, c on Laura Mars Quartet

(a cura di Gospel Soul Aps)

Lunedì 29 agosto

“ Note d'interno ”, improvvisazioni musicali e poetiche con Marco Baroni chitarra e voce, Tullio Saldaneri voce narrante, Beatrice D’Andrea pianoforte

(a cura di Arci Modena)

Martedì 30 agosto

“ Deliri gastronomici ” , con Barbara Corradini, musiche di Anna Palumbo

(a cura di “Università della Libera età N. Ginzburg”)

Giovedì 1° settembre

“ La bambina e il segreto del tempo ”, spettacolo di teatro d’attore e oggetti animati a cura di Chiara Marinotti, con Paolo Bruini, musiche dal vivo di Simone Forghieri e Daniela Bertacchini

(a cura del Presidio Libera Peppe Tizian di Carpi)

Venerdì 2 settembre

“ Free your Voice! ”, c oncerto con il coro Gospel Soul, Vincenzo Murè piano, Oscar Abelli batteria, e la partecipazione di Sara Zaccarelli

(a cura di Gospel Soul Aps)

Domenica 4 settembre