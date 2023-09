"RENGANEK", l'attesa è finita: ecco il nuovo album dell'artista sassolese

Grande attesa per l’uscita del nuovo album di inediti “RengaNek”, in programma venerdì 8 settembre. Si tratta dell’ultimo lavoro di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani: undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

I brani inediti

L’album si apre con la grande energia che arriva grazie alla musica e al testo di “Giura Giuda”, per poi proseguire con “Scrivi una Canzone” scritta da Giuliano Sangiorgi, che firma per loro un brano delicato e dalla forte intensità emotiva, amplificato dalle voci di Francesco e Filippo, a cui seguono il ritmo incalzante di “Più Grande” e la potente ballad “Faro” (scritta da Riccardo Zanotti).

Si cambia sound con “Sale”, con una base di elettronica che rimanda subito agli anni ‘90, e “Storie di Paura”, con le sue sfumature rock. “L’infinito più o meno”, primo singolo estratto dall’album, brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e, a seguire, “Tutta Natura”, con il suo ipnotico giro di basso iniziale e riff di chitarra, e “A Fianco”, in cui le vocalità di Renga e Nek emergono in tutta la loro potenza e, insieme, delicatezza. Chiudono l’album “Inspiegabile”, il nuovo singolo dalla melodia coinvolgente, in radio da venerdì 8 settembre, e “Il solito lido”, che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell’estate italiana.

Come acquistare il disco

“RENGANEK”, un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito, sarà disponibile nelle versioni Vinile Colorato, Vinile Nero 180gr, CD e digitale ed è in pre-order al link: https://Epic.lnk.to/renganek.

I concerti

I due artisti, che hanno già debuttato martedì 5 settembre in un concerto sold out all’Arena di Verona, proseguiranno poi il loro tour fino a ottobre, arrivando anche al Mediolanum Forum di Assago a Milano sabato 7 ottobre e nei teatri delle principali città italiane.

La tracklist

1 Giura Giuda

2 Scrivi una Canzone

3 Più Grande

4 Faro

5 Sale

6 Storie di Paura

7 L'infinito più o meno

8 Tutta Natura

9 A Fianco

10 Inspiegabile

11 Il Solito Lido