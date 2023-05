"Prima delle radici": il bando per il nuovo progetto di residenza artistica

Il Centro Musica del Comune di Modena promuove un nuovo progetto di residenza artistica intitolato “Prima delle radici” e destinato a tre giovani musicisti e sound designer provenienti dal territorio regionale interessati ai temi del field recording e della manipolazione sonora. L’iniziativa si sviluppa all’interno del progetto “Sonitus” ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Rizosfera nell’ambito delle attività legate a Modena Città creativa Unesco per le Media arts. Le domande possono essere presentate entro lunedì 19 giugno, la documentazione è scaricabile sul sito web www.musicplus.it.

Nel corso della residenza, gli artisti selezionati lavoreranno alla produzione di un’opera originale, concentrandosi sulle pratiche legate all’ascolto e ai relativi risvolti filosofici e alla registrazione, al campionamento del segnale e alla post produzione-manipolazione in tempo reale di file audio tramite Digital work wtation (Ableton Live, Logic, Reaper).

A guidarli saranno il curatore Giuseppe Cordaro e il sound artist Fabio Perletta; la produzione vedrà inoltre la partecipazione di Domenico Morreale (visual) e del performer Enrico Malatesta (musica). “Prima delle Radici” si svolgerà alla Torre del Centro Musica_71MusicHub, in via Morandi 71, in cinque giornate da martedì 19 a sabato 23 settembre, con un impegno quotidiano di sei ore. Al termine del percorso di residenza, l’opera multimediale prodotta sarà eseguita in una performance pubblica.

Per candidarsi è necessario essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna e avere meno di 36 anni. La partecipazione al corso è gratuita e ogni artista selezionato riceverà un contributo di 800 euro, oltre a un rimborso economico a copertura delle spese di viaggio e alloggio eventualmente sostenute per partecipare alla residenza.