Cultura e memoria: il Museo del Campo di Fossoli riapre in sicurezza

In ottemperanza al nuovo Decreto-legge del 22 aprile 2021 che ha decretato di consentire l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nelle cosiddette "zone gialle" in cui rientra, in questo periodo, anche la Regione Emilia-Romagna, il Campo di Fossoli sarà aperto le domeniche e i festivi dal 2 maggio al 4 luglio, salvo diverse disposizioni, secondo il seguente orario:

ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00 con ingresso contingentato; ore 15.30-17.00: visita al Campo condotta da un operatore della Fondazione con prenotazione obbligatoria. Il Campo di Fossoli sarà eccezionalmente visitabile il sabato pomeriggio dal 1° maggio al 10 luglio, secondo il seguente orario: ore 15.00-17.00: visita al Campo condotta da un operatore della Fondazione con prenotazione obbligatoria.

È necessaria la prenotazione entro le ore 13.00 del venerdì precedente la visita: per prenotare inviare una mail a info@fondazionefossoli.it indicando cognome, nome, indirizzo e-mail, numero cellulare di ciascuno dei partecipanti. È consentita la partecipazione di max 30 persone. In caso di maltempo le visite si svolgeranno regolarmente.

L'ingresso al Campo e le visite sono gratuiti. Per tutti i visitatori è possibile contribuire al sostegno della conservazione del Campo di Fossoli con un'offerta libera, che potrà essere consegnata direttamente alla guida.

Per informazioni: tel. 059 688483, e-mail info@fondazionefossoli.it, sito web www.fondazionefossoli.org.