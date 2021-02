Gallerie Estensi: riaprono i musei di Modena e Sassuolo

Lunedì 8 febbraio, riaprono finalmente anche le Gallerie Estensi nelle sedi di Modena e Sassuolo.

A Modena, la Galleria Estense sarà visitabile dalle 8.30 alle 19.30 (con ultimo ingresso alle ore 19.00) dal lunedì al venerdì; mentre negli stessi giorni il Palazzo Ducale di Sassuolo aprirà su prenotazione per gruppi da 5 a 10 persone, tra le 10 e le 18. Sabato e domenica i musei rimarranno chiusi in ottemperanza delle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione del virus.

Per l'occasione, la mostra L'impronta del reale W. H. Fox Talbot alle origini della fotografia è stata prorogata fino al 15 marzo 2021.

Per chi comunque preferisse ancora usufruire degli appuntamenti online, le Gallerie Estensi propongono una serie di visite guidate virtuali a pagamento (per i membri dell'associazione "Amici delle Gallerie Estensi" la partecipazione è gratuita). La seconda parte de Il colore tra simbolo e tecnica in particolare, è prevista per giovedì 11 febbraio alle 17.30. In un dialogo con la funzionaria restauratrice delle Gallerie Estensi Dr.ssa Margari si analizzarenno da un punto di vista tecnico e storico alcune opere delle collezioni estensi scoprendo la storia tecnica e simbolica di alcuni colori: il rosso, il giallo, il blu, il verde, il bianco e il nero. Verrà analizzata la pratica della produzione dei colori nell’antichità, presso le botteghe dei pittori e dei miniatori e nei laboratori di tintura delle stoffe, fino ad arrivare ai più recenti studi del colore e della luce e alla produzione dei primi colori non naturali. Il discorso sui colori non verterà solo su tali aspetti tecnici, ma ci si soffermerà anche sugli aspetti intrinsechi del colore, quali valori simbolici e scelte culturali legate all’interpretazione del colore in epoche passate.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web.