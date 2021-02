"Crea il tuo gruppo e visita il Parco": riapre la Terramara di Montale

Il Parco Archeologico della Terramara di Montale, a partire da lunedì 8 febbraio riapre ai visitatori con una nuova proposta costruita appositamente sulle modalità consentite dal rientro della regione in “zona gialla”. Abitualmente, infatti, nel periodo invernale, il parco museo open air sarebbe chiuso al pubblico, salvo quello scolastico.

Da lunedì 8, invece, dopo le tante chiusure per l’emergenza sanitaria, il villaggio dell’età del bronzo ricostruito a Montale riapre nei giorni feriali in sicurezza anti Covid-19, su prenotazione, con visite guidate per un gruppo di minimo 6 persone. Lo slogan scelto per l’iniziativa è “Crea il tuo gruppo e visita il Parco”.

La visita, condotta da operatori del Parco, specializzati in discipline archeologiche, dura almeno un’ora e può essere svolta di mattina tra le 10 e le 13, oppure al pomeriggio tra le 14.30 e le 17.30. Anche il prezzo del biglietto è speciale: 3 euro intero, ridotto 2 euro dai 6 ai 13 anni, gratuito fino a 5 anni e dai 65 anni.

Per informazioni e prenotazioni si deve chiamare il numero 335 8136948 o scrivere via mail a museo@parcomontale.it.

Per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il Parco della Terramara propone esperienze educative con visite virtuali, in modalità Dad. Sono due i percorsi proposti, con approcci e modalità diversificate per grado scolastico.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni visitare il sito nella senzione "Attività per le scuole" oppure telefonare al numero 335 8136948.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative del Parco archeologico, in relazione anche a possibili cambiamenti rispetto alle misure sanitarie, si può consultare il sito web (www.parcomontale.it) o seguire la pagina social Facebook “parcomontale”.