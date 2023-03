“Riapre Castelvetro”: tutte le visite ai monumenti, musei e mostre nel primo weekend di primavera

Sabato 25 e domenica 26 marzo “riapre Castelvetro”. Sono infatti concentrate nel primo weekend di primavera le principali riaperture alle visite di monumenti, musei e mostre permanenti, oltre allo svolgimento dei primi eventi sul territorio, che caratterizzano queste date come la ripartenza della stagione turistica castelvetrese dopo la pausa invernale.

Riaprono dunque le visite guidate al bel castello di Levizzano Rangone (sabato ore 16, domenica ore 11 e 16, costo 3 euro) e al Museo Rosso Graspa ospitato al suo interno (sabato e domenica ore 14.30 e 19, ingresso gratuito), dedicato alla storia e alla cultura del territorio e al suo prodotto d’eccellenza: il Lambrusco Grasparossa. Apre anche, nel forese, l’oratorio di San Michele (sabato e domenica ore 9-18, ingresso gratuito), perla del romanico risalente al XII secolo.

Riaperture solo domenicali, invece, nel borgo storico di Castelvetro, per la mostra “Fili d’oro a Palazzo” (ore 15-18, offerta libera), che raccoglie abiti rinascimentali ricamati a mano dalle volontarie dell’associazione Dama Vivente e dell’Acetaia Comunale (ore 15.30-16.15), con visite guidate gratuite e degustazione di Aceto balsamico tradizionale.

Sempre domenica, infine, spazio al primo evento della stagione con “Oh che bel castello!... in versi”, una passeggiata storico-culturale nel borgo antico di Castelvetro in compagnia del poeta Torquato Tasso che allieterà i partecipanti con i suoi versi in prosa. Appuntamento alle ore 11 in centro a Castelvetro, costo 8 euro a persona.

Info e prenotazioni: Infopoint VisitCastelvetro tel. 059 758880; e-mail: info@visitcastelvetro.it.