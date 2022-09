Musica live, riapre Centrale 66 accanto alla stazione

Centrale 66 riapre al pubblico. Nelle strutture che furono delle Poste poi abbandonate e successivamente ristrutturate a cura dell'amministrazione comunale, proprio di fianco alla stazione centrale dei treni in via Nicolò dell'Abate, trova oggi posto un locale che da soli due anni, ma in maniera molto attiva, promuove la musica dal vivo principalmente locale, ma anche con ospiti fuori regione o stranieri.

Programmazione che inizierà venerdì 16 settembre con i Fruit machine, gruppo locale di giovanissimi appartenenti al collettivo "Revol Wave Orchestra" delle sale prove di via Ancona, i The manifesto 1789 trio ravennate, e lo storico dj rock Passerotto.

Dal rock al punk, dal reggae al jazz, dal metal alla techno, dall'indice al cantautorato.

La programmazione sarà continuativa nelle giornate di mercoledì, venerdì, sabato e domenica nei locali del Centrale 66.