Il museo Profumalchemico riapre nel segno di "Avia Pervia", l'essenza di Modena

La nuova proposta culturale, un'occasione per ritrovare in sé stessi forza ed energia, nasce da una riflessione su una curiosa coincidenza (per Jung significativa). Guarda caso si riapre al pubblico dopo 88 giorni di chiusura, e guarda caso lo stesso numero (88) designa, per ragioni simboliche, una delle opere più rappresentative custodite al museo: vale a dire l'essenza di "Avia Pervia" (anche motto della città, e che in latino significa rendere facile il difficile).

E allora, forse, visti i tempi pandemici, questa felice coincidenza non è un semplice fortuito caso, visto i moltemplici significati che "Avia Pervia Profumalchemico" incarna, essendo il profumo dei sogni, della rinascita, della resilienza e da ultimo, ma non per ultimo, nella sua prodigiosa natura artistica, il vero ed inimitabile profumo del balsamico tradizionale di Modena, opera alchemica che nasce da resistenza e sofferenza.

Da ultimo si ricordi un'altra curiosa coincidenza: mentre "Avia Pervia" nasceva (2011) fu presentato da Anna Rosa Ferrari, sempre a Modena, il "Rinascimento olfattivo e spirituale" manifesto programmatico di una nuova e rivoluzionaria forma di arte-cultura basata su olfatto e profumi per la diffusione della concordia universale. Il Museo è visitabile secondo le disposizioni dal lunedì al venerdì, in due fasce orarie specifiche: dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 19.30 alle 20.30 solo su prenotazione chiamando al 335 6188683 o scrivendo a mail annarosa.ferrari@hotmail.it - chiuso giovedì e domenica. La sezione perfume shop, dedicata a profumi e articoli correlati, segue gli orari usuali: 11-13/16-20 dal lunedì al sabato compreso.

Info: Piccolo Museo ProfumAlchemico: 335 6188683 - 059 210020, www.profumalchemico.it

