Castello di Levizzano, riapre al pubblico il museo Rosso Graspa

Via Cavedoni

Venerdì 21 maggio , alle ore 14.30, riapre al pubblico il museo Rosso Graspa ospitato nelle sale del castello di Levizzano Rangone. Per ora, e fino al 20 giugno, il museo sarà aperto solo nei fine settimana ed esclusivamente su prenotazione entro le 24 ore precedenti al numero 059 758880 o alla mail info@visitcastelvetro.it.

Ogni turno di visita ha la durata di 30 minuti per gruppi complessivi di 15 persone al massimo, bambini compresi. Obbligatorio, ovviamente, l’uso della mascherina per tutti i partecipanti dai 6 anni in su e l’igienizzazione delle mani all’entrata, oltre al mantenimento costante di una distanza di almeno 1 metro fra le persone durante la visita.

Venerdì 21 maggio i turni di visita saranno così distribuiti: ore 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 e 16.30, mentre sabato e domenica (e tutti i successivi weekend fino al 20 giugno), oltre a questi orari, ci saranno anche turni di visita alle ore 17.00, 17.30 e 18.00.

Sito al piano terra del castello di Levizzano Rangone, Rosso Graspa è un museo dedicato alla storia e alla cultura del territorio di Castelvetro e al suo prodotto d’eccellenza: il Lambrusco Grasparossa. Al suo interno, la storia della società rurale a cavallo fra le due guerre è ricostruita attraverso numerose testimonianze materiali della vita nei campi, disegni e fotografie d’epoca. L’atmosfera del museo è resa ancora più coinvolgente dalla presenza di tappeti sonori che portano indietro nel tempo con le voci e i suoni del passato.