Riapre dopo tre anni di chiusura il Teatro La Venere di Savignano

Dopo 3 anni di chiusura per emergenza Covid e ingenti lavori di adeguamento alle attuali normative riapre a metà febbraio il Teatro Comunale “La Venere” di Savignano (MO), con una serie articolata di attività teatrali organizzate da Teatro Evento s.c.s. riconfermato concessionario della struttura comunale almeno fino al 2026.

Teatro Evento s.c.s. presenta una proposta che tiene conto della situazione mutata dalle varie emergenze del quadro odierno e delle programmazioni già esistenti nei teatri più prossimi, andando a colmare quei settori di programmazione meno frequentati (famiglie, scuole, popolazione anziana). Tutte le attività proposte saranno realizzate da professionisti qualificati e di consolidata esperienza nel settore, da imprese culturali professionali, riconosciute dallo Stato, dalle Regioni e dai settori di appartenenza. Per rendere il processo maggiormente efficace ed incisivo verranno coinvolte molte Associazioni del territorio.

Massimo Bertoni, direttore del Teatro Comunale, ha commentato: “Ripartiamo dopo 3 anni di chiusura forzata. Teatro Evento s.c.s. che ha in concessione il Teatro Comunale ‘La Venere’ presenta qui una proposta che si articola in attività differenziate per temi, linguaggi, tipologia ed età di riferimento, proponendo la realizzazione di una progetto culturale qualificato che stimoli la crescita del territorio, anche per un rilancio del welfare locale. Durante l’anno si alterneranno questa programmazione di spettacoli, ma anche attività formative per bambini, giovani, adulti e anziani, progetti di teatro per le scuole, mostre, momenti di approfondimento. Tutte le attività proposte saranno realizzate da professionisti qualificati e di consolidata esperienza nel settore, da imprese culturali professionali, riconosciute dallo Stato, dalle Regioni e dai settori di appartenenza. Grande spazio sarà dato anche alle proposte delle Associazioni del territorio, dei cittadini, delle imprese, con l'intento di far tornare "La Venere" ad essere quella "piazza" (agorà) assiduamente frequentata da tutti i cittadini savignanesi e non solo. Vi aspettiamo a teatro!”

Le rassegne in cartellone

Rassegna teatro serale adulti: "RITORNO AL TEATRO!"

Iniziativa in 5 serate che predilige una visione di teatro “utile”, che non significa necessariamente serioso, o tediosamente impegnato, ma che attraverso la varietà di linguaggi che lo spettacolo dal vivo oggi propone, permette di affrontare, magari anche con qualche sorriso, temi importanti, che daranno un senso a questa operazione culturale, indirizzata ad un pubblico adulto.

Idea di fondo della rassegna è che gli artisti non transitino occasionalmente all’interno del teatro, ma diventino il nerbo del progetto artistico del teatro stesso e interagiscano con il pubblico anche in momenti strutturati prima e dopo lo spettacolo.

Rassegna teatro per bambini e famiglie: "STORIE PER BAMBINI E NON"

Iniziativa in 7 pomeriggi (appuntamento fisso di domenica) che presenta alcune tra le migliori compagnie teatrali professionali che a livello nazionale si occupano di teatro per bambini e tutta la famiglia (tout public). Un'occasione per passare un pomeriggio insieme, all'insegna del divertimento intelligente, lontani per un po’ da schermi e centri commerciali. Importante per questa iniziativa la collaborazione con l’associazione Comitato dei Genitori di Savignano.

Rassegna teatro per le scuole: "VIA DAL BANCO!"

Iniziativa di undici titoli in 20 mattinate che presenta alcune tra le migliori compagnie teatrali professionali che a livello nazionale si occupano di teatro per le scuole di ogni ordine e grado. Questa stagione per il Teatro di Savignano sarebbe la trentaseiesima (3 perse con la chiusura) e sempre indirizzata principalmente alle scuole dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli e del Distretto Culturale di Casalecchio (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa), che contribuisce economicamente al progetto.

Rassegna teatro regionale: "SABET IN DIALETT"

Iniziativa in 5 serate (appuntamento fisso di sabato) dedicata alla fascia di popolazione più agée, che recupera e valorizza il teatro in lingua regionale, con l'intento di dare, alle compagnie regionali non professionali, ma che si caratterizzano per uno standard elevato di artisticità, la possibilità di un appuntamento stabile annuale con il pubblico della zona tra il Reno ed il Panaro, in un luogo teatrale attrezzato ed idoneo a valorizzare al meglio le più valide produzioni. L'uso mirato del dialetto e le iniziative che ne ravvivano la memoria, acquistano un importante valore simbolico e si presentano come una strategia per mantenere vivo e attivo uno dei tratti essenziali "dell'anima" della nostra zona: la capacità, cioè, di fare sintesi tra passato, presente e futuro.

“CORSI E LABORATORI TEATRALI"

È, ormai, da tutti riconosciuta la capacità del Teatro (per Teatro intendiamo la pratica teatrale, il complesso, cioè, di tecniche, di esercitazioni, di abilità comunicative e di ascolto, di giochi e trucchi di cui è fornito il bagaglio professionale dell’attore, che viene svelato e condiviso in una sede, spesso misteriosa, chiamata Laboratorio Teatrale) di sollecitare la parte più creativa delle persone e guidarle verso un percorso di espressione e di affermazione di sé, utilizzando, spesso, modi del comunicare non usuali o non abbastanza usati nel quotidiano, favorendo, quindi, l’espressione di una dimensione emotiva normalmente troppo controllata o, addirittura, soffocata.

La pratica teatrale, sollecitando la dimensione più creativa degli individui, facilita la relazione, la comunicazione, il confronto, e utilizza, inoltre, il gruppo come spazio per l’approfondimento, per l’affermazione di sé, della propria cultura e identità. Tutti questi elementi rendono il Teatro uno strumento altamente educativo e di grande utilità sociale. Molte le proposte messe in campo da Teatro Evento s.c.s.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 059730496, whatsapp 3358134285, lavenere@teatroevento.it. www.teatrolavenere.20m.com