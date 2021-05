Riserva naturale delle Salse di Nirano: il calendario 2021 con 40 iniziative

Riprende l’attività alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, nel territorio del Comune di Fiorano Modenese, nel rispetto delle misure anti-contagio.

Per l’anno 2021 è pronto un ricco calendario con 40 iniziative, che vanno da maggio a fine novembre, compatibilmente con la situazione pandemica, realizzate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale, Ecosapiens, coop. La Lumaca, associazione Il Pettirosso, GEFi, Cai Sassuolo, duo POAN e Legambiente.

Domenica 9 maggio primo appuntamento con ‘Riserva di gusto: la farmacia nell’orto’, alle ore 15.30 a Cà Tassi, in collaborazione con il GEFi

Tutte le iniziative sono a numero chiuso; la maggior parte gratuite, altre richiedono il pagamento di una piccola quota. Alcune attività si ripeteranno nel corso dei mesi per dare a tutti la possibilità di partecipare.

E’ necessario prenotarsi, compilando un form on line disponibile per ogni evento sulla pagina fb della Riserva naturale delle Salse di Nirano e attendere risposta di conferma della disponibilità.

Ce ne è per tutti i gusti, per grandi e piccoli: dalle passeggiate con esperti di flora e fauna locale, comprese alcune uscite notturne, alle camminate sportive e lungo percorsi naturalistici, dai laboratori di manipolazione ed esperimenti, fino ai concerti dedicati ai suoni della terra e della natura, pervisti il 20 giugno, all’alba e il 18 settembre nel tardo pomeriggio.

Tra iniziative collaudate e sempre apprezzate come ‘Riserva di gusto’ o la festa di Halloween per i più piccoli e camminate, come quella lungo la via dei Vulcani di Fango, il calendario di quest’anno vede anche qualche bella novità: le ‘Favole al chiaro di luna’, magiche letture della buonanotte che accompagneranno i bambini alla scoperta di mondi fantastici; ‘Fare per capire!’ laboratori pratici per la costruzione di nidi da installare nella Riserva e un fine settimana ‘dantesco’ in occasione dei ‘700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Per partecipare a tutte le iniziative sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. La maggior parte degli appuntamenti è all’aperto e anche per i laboratori ci si atterrà alle misure di prevenzione prescritte.

Il calendario delle iniziative (fino a luglio) sarà disponibile sul sito, sul sito del Comune di Fiorano Modenese e sulla pagina fb della Riserva.

Inoltre da inizio maggio sono aperti tutti i fine settimana il Centro visite di Cà Tassi e l’Ecomuseo di Cà Rossa, sempre con limitazione degli accessi. Nell’Ecomuseo verranno rese disponibili esperienze di realtà aumentata, per potere godere della bellezza e ricchezza naturalistica della Riserva a 360 gradi.

Infatti la Riserva Naturale delle Salse di Nirano non si esaurisce con le animazioni e l’accoglienza; resta per tutto l’anno un luogo speciale, dove ritrovare la natura, dove passeggiare in tranquillità, lungo sentieri, anche per chi ha qualche disabilità (motoria e visiva). E’ un luogo di studio e di approfondimento per meglio conoscere la Terra che ci ospita, è laboratorio didattico con visite guidate e laboratori studiati appositamente per i diversi ordini scuole: dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo livello. Un angolo delle colline fioranesi dove tutto è speciale: la flora, la fauna, i fenomeni del sottosuolo, la storia, il paesaggio.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria eventi: 0522 343238 e 342 8677118.