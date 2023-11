A Sassuolo nasce la rivista “Sul Serio” ideata da Anffas e MeteAperte

A Sassuolo c’è una nuova rivista: “Sul Serio”, trimestrale a distribuzione gratuita, nato dalla penna dei giornalisti di Anffas e MeteAperte. Interviste a personaggi famosi andando a scavare angoli sconosciuti dei vari caratteri: si parte da Nek per poi proseguire, sul prossimo numero, con i campionissimi Greg Paltrinieri e Nik Melli. Approfondimenti sassolesi: sapete che c’è un legame di sangue tra la Monaca di Monza e Sassuolo? Rubriche: libri, opinioni, fumetti.

“Sul Serio” ospita, tra l’altro, anche racconti pensati appositamente per la rivista e per i suoi lettori: sulla prima uscita un inedito di Adil Bellafqih. La rivista è anche un modo per dare spazio agli stessi membri della redazione e alle loro storie. “Sul Serio” è già in distribuzione da alcuni giorni. Le sue mille copie gratuite in formato tabloid si possono recuperare nelle librerie, biblioteche e in tanti locali e negozi della città.

La rivista si può leggere gratuitamente anche sul portale sulserio.net.