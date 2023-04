Run Different: al via il “Tour dei parchi” 2023

L’edizione 2023 di “Tour dei parchi”, la manifestazione itinerante organizzata da Run Different con l’obiettivo di diffondere la corsa e più in generale l’attività sportiva nelle aree verdi e non solo, è pronta a inondare di energia i parchi della città. Con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Modena e il sostegno di Bper Banca, infatti, la sempre più numerosa community locale di running si appresta a partecipare alla seconda edizione del progetto nato nel 2022. E a un anno di distanza dal debutto, ora l’iniziativa si amplia a sei serate, tutte in programma di mercoledì dalle 19.30 alle 21, che toccheranno la città da nord a sud, da est a ovest passando per il centro storico. Novi Sad, Fanfara, Berlinguer, Repubblica, Torrazzi e Melotti sono le aree verdi nelle quali si sviluppano gli appuntamenti, che prendono il via il 26 aprile e si concludeno il 31 maggio. La partecipazione è libera e gratuita.

“L’Amministrazione comunale sostiene questo progetto - commenta l’assessora comunale allo Sport, Grazia Baracchi - affinché i parchi siano sempre più fruiti e valorizzati come spazi pubblici in cui allenarsi e fare attività sportiva. L’obiettivo è far avvicinare il maggior numero di persone allo sport, offrendo modalità e percorsi per fare pratica motoria anche di tipo innovativo come propone Run Different, per incentivare quindi il benessere psicofisico e sociale dei cittadini”

Come spiegano i promotori, il “Tour dei parchi” è una manifestazione inclusiva: a ogni tappa partecipano, infatti, i diversi gruppi che si allenano settimanalmente negli spazi modenesi dello Sport Village 161, dai principianti che si avvicinano alla corsa, passando per gli intermedi fino ad arrivare al gruppo degli avanzati.

“Per noi è un momento per celebrare una delle stagioni più belle per correre nei parchi della città - afferma Fabio Spezzani, fondatore di Run Different - e vogliamo farlo non solo con gli iscritti ai nostri corsi, ma coinvolgendo tutti i modenesi che si allenano nelle aree verdi di Modena. Le serate sono aperte a tutti, compilando semplicemente il form di partecipazione sul nostro sito web www.rundifferent.it” oppure presentandosi direttamente presso i parchi indicati secondo il calendario definito. Le serate sono finalizzate, inoltre, a far conoscere e promuovere l’utilizzo corretto delle aree fitness presenti in diversi parchi.

Il “Tour dei parchi” 2023 ha la collaborazione dell’associazione Narayana che da una paio di stagioni collabora con Run Different con un corso di Yoga dedicato ai runners che si svolge tutti i martedì sera e sabato mattina. Fondamentale, inoltre, il sostegno dei partner storici come Toschi Vignola, La Badessa Acetaia in Modena, Krycar e Fabrizio Ferrari di Fideuram.

Nata nel settembre 2019, Run Different è una community di runners che si è velocemente evoluta ed in poco più di tre anni ha coinvolto oltre 200 modenesi. Il quartier generale del progetto è allo Sport Village in via Cassiani 161, dove tutti i lunedì e mercoledì sera vengono svolte sedute di allenamento rivolte agli iscritti. Dal settembre 2022 il progetto ha aperto la seconda sede a Fiorano nella pista di atletica di Spezzano, con allenamenti sempre il lunedì e mercoledì sera.

Le date e i parchi del Tour:

Mercoledì 26 aprile ore 19.30 Parco della Fanfara

Mercoledì 3 maggio ore 19.30 Novi Sad + Yoga

Mercoledì 10 maggio ore 19.30 Parco Melotti di Cognento

Mercoledì 17 maggio ore 19.30 Parco Torrazzi

Mercoledì 24 maggio ore 19.30 Parco Berlinguer

Mercoledì 31 maggio ore 19.30 Parco della Repubblica + Yoga