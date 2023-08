A San Felice arriva la fiera di Settembre: tante attività per 5 giorni di festa

Si svolgerà dal 1° al 5 settembre a San Felice sul Panaro la 410° edizione della Fiera di settembre.

La manifestazione, denominata “Oggi è domani…”, si presenta quest’anno con un programma particolarmente ricco di iniziative che spaziano dalla musica alla gastronomia, dalla cultura all’intrattenimento, con tante interessanti novità come per esempio il mercatino dei bimbi. La fiera è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Si comincia venerdì 1° settembre alle 18.30 in viale Campi con lo Street Food Festival, presente, sempre dalla stessa ora, per tutta la durata della fiera. Alle 19.30 apericena con dj sul balcone, in via Mazzini presso il bar Krizia. Alle 20.30, piazza Castello, inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza dell’Amministrazione comunale e con l’esibizione delle majorettes Blue Star. Alle 20.30, in via Ferraresi “Pork Village”, presente dalla stessa ora tutte le sere della manifestazione con pane, hamburger e specialità gastronomiche a base di maiale. Alle 20.30, Largo Posta, mercatino della fiera e dalle 21, in centro storico, sbaracco dei negozi. Alle 21 in piazza Castello, momento di accoglienza e presentazione per il nuovo direttivo della Pro Loco di San Felice. Sempre alle 21, piazza Matteotti: “I ragazzi protagonisti del soccorso”, evento organizzato dalla Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese. Ancora alle 21, via Milano, musica reggaeton con dj set Tommy Cardi e alle 21 presso il parco Rocca, concerto degli “Harley Max”, tribute band degli 883.

Sabato 2 settembre, dalle 14.30 alle 20, “Asilo in fiera” presso la scuola materna “Caduti per la Patria”. Dalle 18 alle 23, in piazza Castello, “Music Fest. Rumba de Bodas”, festival dello street food e della musica, e dalle 21 sbaracco in centro storico. Alle 21 in piazza Matteotti “A cultural experience, atto 2” presentazione del libro di Barbara Baraldi “Il fuoco dentro”. In Largo Posta, ore 21, “Lo scrigno di David Jones”, cena con delitto a cura del gruppo Panda di Medolla. Alle 21, via Milano, “Seeko, musica latin house”. “Disco ring night sounds”, Ivo Morini dj e Albi Voice, sarà al parco Rocca alle 21.

Domenica 3 settembre alle 9.30 in via Mazzini, “Mercatino dei bimbi”, dai 9 ai 14 anni. Alle 18, sempre in via Mazzini, inaugurazione nuova sede della Pro Loco. Alle 19.30, ancora in via Mazzini, bar Krizia, apericena con dj sul balcone con Andrea Govoni. Alle 20.30 in Largo Posta, mercatino della fiera e alle 21, parco Rocca, spettacolo della scuola di danza Arckadia. In piazza Castello, ore 21, “Amarcord Fellini…” viaggio tra musica e parole con la Filarmonica “G. Andreoli” di Mirandola, testi e voce narrante di Roberto Ganzerli, con Francesco Guicciardi alla fisarmonica. Alle 21, in via Milano, concerto con la musica anni ‘60 dei “Sea Monkeys”, mentre alle 21, piazza Matteotti, musica con i “Gira Tempo”.

Lunedì 4 settembre alle 19, centro sportivo, “Il suono interiore nella pratica dello yoga”, evento gratuito con prenotazione. Alle 20.30, Largo Posta, serata d’improvvisazione a cura del gruppo Panda di Medolla. In piazza Matteotti, ore 20.30, si parla di cambiamento climatico con il meteorologo Luca Lombroso, iniziativa a cura di Lapam. Alle 21 in piazza Castello orchestra Diego Zamboni. “Summer never ends. Live the moment” è alle 21 al parco Rocca, mentre alle 21.30 in piazza Matteotti, “Radio Pico con tre amigos” iniziativa a cura di Cna.

Martedì 5 settembre, ultimo giorno della fiera, dalle 8.30 alle 9.30, “Il suono del bosco” in via Perossaro, 173 camminata consapevole nel bosco Tommasini, evento gratuito con prenotazione. Dalle 13 alle 14, al centro sportivo, “Pilates Fit and Fun”, musica e movimento con Federica De Francesco. Alle 19.30 con partenza in piazza Castello, settima edizione della camminata di cinque chilometri di Nordic Walking, aperta a tutti. Alle 20.15 in piazza Matteotti “Figurine animate” a cura di Gianni Bellini. In Largo Posta, ore 20.30, serata d’improvvisazione a cura del gruppo Panda di Medolla. Alle 21, piazza Castello, “Pink & Us”, esibizione della cover band italiana dei Pink Floyd. Tutte le sere della fiera, dalle 21, in via Mazzini, davanti al Teatro, pesca di beneficenza a cura dell’asilo “Caduti per la Patria” e della Pro Loco, sarà inoltre in funzione, nel piazzale Ettore Piva, il luna park con tante attrazioni. Infine in occasione della fiera, il mercato di venerdì 1° settembre e di lunedì 4 settembre si trasferirà in piazza Italia.