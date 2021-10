A San Felice sul Panaro torna la festa del patrono con la sagra della frittella

Domenica 24 ottobre a San Felice si svolgerà la nona edizione della “Sagra della frittella da passeggio” per festeggiare il patrono che dà il nome alla cittadina della Bassa. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Si comincia alle 9.30 presso Largo Posta con l’asta delle bici ritrovate. Alle 10.30, in piazza Matteotti, laboratorio per bambini “Bolle di sapone” con Dama Doré (prenotazione obbligatoria ai numeri 339/4647315, Cristina, e 348/7928264, Isabella), alle 11.30 in piazza Rocca si svolgerà la messa in onore di San Felice. Alle 15, in piazza Matteotti, laboratorio per bambini “Voglio essere un mago” con il mago Sebastian (prenotazione obbligatoria ai numeri 339/4647315, Cristina, e 348/7928264, Isabella). Alle 16, Largo Posta, spettacolo di burattini “Il bosco degli animali magici” con Elisabetta Della Casa (prenotazione obbligatoria ai numeri 339/4647315, Cristina, e 348/7928264, Isabella). Alle 16.30 per le vie del centro spettacolo musicale itinerante di bolle di sapone con Dama Doré.

Alle 17 in piazza Rocca “Lato B” in concerto, mentre alle 18.30, presso il Krizia Cafè di via Mazzini concerto dei “Farma & Cisti”. Alle 19, Kakao Cafè, prato della Rocca, Dj Set con Andrea Govoni. Inoltre dalle 9.30 alle 19.30 sbaracco dei negozi, mentre dalle 11 alle 20 distribuzione di frittelle salate e dolci per le vie cittadine. In caso di maltempo la sagra sarà rinviata a sabato 30 ottobre. Per accedere alla manifestazione è necessario il Green Pass. Per informazioni: prolocosanfelice@gmail.com