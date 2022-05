Musica: esce oggi "Mykonos", il primo singolo di Saral

Da oggi sarà possibile trovarla su tutte le piattaforme digitali con il suo primo singolo “Mykonos”: è Saral, una giovane cantante modenese che si è fatta notare sul web grazie a una serie di video con interessanti cover di artisti italiani, tra cui Mina e Arisa, e star internazionali come Lady Gaga, Jesse J. E Adele. La canzone nasce da un’esperienza realmente vissuta da SaraI e racconta del suo recente viaggio in solitaria nella bellissima isola greca di Mykonos.

Come quasi sempre succede con i viaggi, specie quelli che nascono da un momento difficile e sulla spinta di emozioni intime e contrastanti, anche quello raccontato da SaraI si risolve in una bellissima crescita personale, grazie alla scoperta di luoghi diversi dal solito vissuto e alla casuale nascita di nuove, importanti amicizie. Il testo di “Mykonos”, che ci ricorda l’importanza di non farsi mai scappare le occasioni che il caso ci presenta, è stato scritto da SaraI con la collaborazione dei cantautori Marco Conte e Barbara Gobbi. Emanuele Sciarra ha curato arrangiamenti, mix e mastering.

Con questo eccellente debutto, SaraI (Sara Iorio, classe 87 della provincia di Modena) ci fa entrare nel suo mondo musicale, con la sua voce cristallina e emozionante e le sue indiscutibili capacità tecniche. La trentacinquenne cantante ha coltivato la sua passione per la musica e il canto fin da quando era una bambina. Ma solo dopo il primo anno di università si è decisa ad abbracciare fino in fondo la sua passione, prendendosi un anno sabbatico e intraprendendo la strada dell’animatrice turistica, dove ha concretizzato il suo sogno di cantare davanti ad un pubblico su un palco. Ha poi intrapreso gli studi musicali con una vocai coach e si è messa in gioco partecipando a molteplici concorsi, riuscendo a raggiungere sempre le fasi finali e vincendone alcuni, sempre con cover di artisti italiani e internazionali.

Ha poi creato un canale YouTube dove pubblica periodicamente video di cover italiane e internazionali. Recentemente, è nata in lei l’esigenza di scrivere qualcosa di suo, e il risultato è il suo primo singolo “Mykonos”, uscito su tutte le piattaforme digitali nel maggio 2022: un ottimo debutto che segna l’ingresso di SaraI nel mondo del pop italiano.