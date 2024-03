A Sassuolo il ricco programma di appuntamenti per la Festa della Donna

Inizierà già domani, domenica 3 marzo, a Sassuolo il ricco programma di appuntamenti per l’8 Marzo promosso dagli Assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni del Distretto Ceramico aderenti al relativo protocollo di intesa.

Domenica 3 e 10 marzo ore 11. Biblioteca Comunale N. Cionini. TRA SPORT E PAROLE. Il racconto di donne che hanno trovato uno stile di vita attraverso lo sport. 3 marzo Intervista con Carmen Turla e 10 marzo intervista con Cristina Martinelli, a cura di Fuori Campo 11. Ingresso libero e gratuito

Dal 8 al 20 marzo Galleria d’arte Cavedoni DONNE E COLORI. Inaugurazione della collettiva d’arte venerdì 8 marzo ore 17. A cura delle Associate del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni Ingresso libero e gratuito

Mercoledì 13 marzo ore 19 Biblioteca Comunale Leontine LA VALIGIA DELLA CONTESSA Conferenza narrazione con oggetti a cura dello storico dell’arte Luca Silingard. Ingresso su prenotazione all'urp: urp@comune.sassuolo.mo.it

Sabato 16 marzo ore 17 Auditorium P. Bertoli NON DARGLI UN NOME Presentazione libro di Elena Bellei. A cura di Ass. Artemisia. Ingresso libero e gratuito

Domenica 17 marzo ore 20.30 Crogiolo Marazzi NON C’È LUI SENZA LEI Spettacolo di improvvisazione teatrale di 8Mani Teatro. Ingresso libero e gratuito

Mercoledì 20 marzo ore 20 Crogiolo Marazzi STORIE DI DONNE. Narrazione di voce e corpi, di e con Irene Giancaterino e con le atlete di Mya – Società Sportiva Dilettantistica AR.L. Ingresso libero e gratuito

Giovedì 21 marzo ore 20.30 Biblioteca Comunale N. Cionini NARRA LETTORI Gruppo Lettura in biblioteca : “Quando lei era buona” di Philip Roth. A cura delle Biblioteche Comunali. Ingresso libero e gratuito

Venerdì 22 marzo ore 20.30. Auditorium P. Bertoli I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni: la figura della Monaca di Monza. A cura di Ass. Preludio. Ingresso libero e gratuito

Sabato 23 marzo ore 17. Biblioteca Comunale N. Cionini LE COSE CHE CI SALVANO .Presentazione del libro di Lorenza Gentile. Ingresso libero e gratuito

Domenica 24 marzo ore 18. Crogiolo Marazzi. TUTTE FIGLIE DI EVA Seminario-convegno a cura dell’Ass. Non è colpa mia. Ingresso libero e gratuito

OPEN SPORT SASSUOLO:

Martedì 5 e giovedì 7 marzo dalle ore 19:00 alle ore 20:30 presso Scuole medie Ruini Difesa Personale - Ju Jitsu - Krav Maga a cura di Bushido Academy a.s.d. Ingresso libero: senza prenotazione. Per info: Segreteria 342 6246440 dopo le ore 18:30.

Mercoledì 6 marzo dalle ore 19:00 alle ore 20:00 presso Scuole medie Ruini Balance Training (allenamento funzionale al tappetino con piccoli attrezzi) a cura di Bushido Academy a.s.d. Ingresso libero senza prenotazione. Per info: Segreteria 342 6246440 dopo le ore 18:30.

Martedì 5 e 12 marzo dalle 21.00 alle 23.00 e Venerdì 8 e 15 marzo dalle 20.00 alle 22.00. Palestra comunale dello stadio Enzo Ricci Scherma storica a cura di A.S.D. Compagnia di ventura Falchi del Secchia. Gradita prenotazione al 342 0443067

Venerdì 8 marzo dalle 20.00 alle 22.00 e Venerdì 15 marzo dalle 20.00 alle 22.00. Palestra comunale dello stadio Enzo Ricci Arcieria Storica A.S.D. Compagnia di ventura Falchi del Secchia. Gradita prenotazione al 342 0443067

Venerdì 8 marzo dalle 08:00 alle 22:00. Piscina Via Nievo 12 Attività ginnico motoria in acqua e in palestra gratuita, rivolta a tutte le tesserate e a chi ha intenzione di tesserarsi. A cura di Nuova Sportiva S.S.D. ar.l. 0536872105

Venerdì 8 marzo dalle ore 17 alle ore 20. Palestra Polo scolastico Falcone e Borsellino Pink Basketball a cura di Pallacanestro Sassuolo

Dal 4 marzo all’8 marzo dalle ore 19,30 alle 20,30. All’interno del Bocciodromo comunale: Lezioni di Judo a cura di A.S.D Judo Club Sassuolo