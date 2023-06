Scuola Iolanda Gazzerro: online il bando "Testo, corpo, voce" di Natalino Balasso

La Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, nata nel 2015 e oggi diretta da Valter Malosti, continua la sua nuova fase dal titolo Voltati e affronta l’ignoto – Scuola Internazionale di Alta Formazione Teatrale* con la pubblicazione del bando Testo, corpo, voce.

Nella stagione 2022/2023 la Scuola ha proposto un progetto strutturato in quattro percorsi di Alta formazione professionale gratuiti, dedicati al perfezionamento di tecniche e linguaggi dell’arte scenica e rivolti ad artisti già formati e/o con esperienza.

Dopo Pier Paolo Pasolini – cantiere su Bestia da Stile. Alta formazione attoriale internazionale affidato al regista e pedagogo francese Stanislas Nordey, Drammaturgie: Alta formazione di scrittura teatrale condotto dagli autori Linda Dalisi, Angela Demattè e Fabrizio Sinisi e Le parole del corpo. Corso di Alta formazione di drammaturgia fisica guidato da Michela Lucenti, è online Testo, corpo, voce il quarto e ultimo bando del 2023 per l’ammissione al percorso curato da Natalino Balasso. Attraverso l’approfondimento di tecniche e pratiche attoriali e drammaturgiche, il corso porterà alla messinscena de La macchina comica, in programma dal 27 al 31 dicembre 2023 in un teatro ERT a Modena.

Mettendosi alla prova attraverso momenti di sperimentazione, ideazione e improvvisazione, i frequentanti saranno guidati da Natalino Balasso e da altri docenti - fra cui Beatrice Schiros, Balletto Civile, Marta Cortellazzo Wiel, Pietro Traldi, Michele Mellara e Alessandro Rossi – in un percorso di studio dei meccanismi del teatro comico di prosa, dal punto di vista drammaturgico e dell’azione scenica, alla scoperta della “macchina comica”.

Il corso è gratuito, si svolge a Modena da settembre a dicembre 2023 ed è rivolto a 15 partecipanti già formati in scuole e accademie e/o con comprovata esperienza professionale. È possibile candidarsi fino a domenica 2 luglio 2023: il bando completo, i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e selezione sono pubblicati sul sito della Scuola Iolanda Gazzerro (scuola.emiliaromagnateatro.com).

Natalino Balasso

Attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e dal 1993 pubblica libri. Scrive e rappresenta numerosi spettacoli tra cui Dammi il tuo cuore, mi serve e i monologhi Ercole in Polesine, La tosa e lo storione, L’idiota di Galilea, Stand Up Balasso, Velodimaya, Dizionario Balasso (colpi di tag).

Al cinema lavora con Gabriele Salvatores ne Il ritorno di Casanova e in Comedians; con Alice Rohrwacher in Lazzaro Felice; con Gianni Zanasi in Non pensarci; con Carlo Mazzacurati ne La giusta distanza, La Passione e La sedia della felicità, con Massimo Venier in Generazione mille euro e con Federico Rizzo in Fuga dal call center. Produce video per il web e nel 2020 inizia la sua produzione di “cinema fatto in casa” con i lungometraggi Io sono io, io non sono gli altri e La Super-Massa, e i film Il Conte Nikolaus e Baldus in abbonamento su Circolo Balasso sulla piattaforma Patreon.

Informazioni e contatti

Quando: dal 4 settembre al 22 dicembre 2023

Durata del percorso formativo: 600 ore (con settimane di studio a frequenza obbligatoria e a tempo pieno di 40 ore), di cui 480 d’aula e 120 di project work.

Quota di iscrizione: corso gratuito

Numero massimo di partecipanti: 15, candidature entro il 2 luglio 2023

Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro – laboratorio permanente per l’attore, viale Buon Pastore 43 – Modena, tel. 059/214039 – 059/305738, scuola@emiliaromagnateatro.com