Scuola media "Marconi", gli studenti di clarinetto vincono il Premio Alberghini 2021

Bella soddisfazione per le ragazze e i ragazzi dell'indirizzo musicale delle scuole medie "Marconi" di Modena, che hanno vinto a Bologna il Premio Alberghini 2021. Nella categoria erano presenti diversi concorrenti provenienti dalle scuole ad indirizzo musicale di Bologna e Ferrara dimostrando un livello veramente alto.

Nonostante ció i ragazzi dell’indirizzo musicale, allievi di Stefano Borghi e accompagnati al pianoforte da Norma Veronesi, sono tornati vincitori portando un 1° premio assoluto nella categoria solisti con Giulia Funicelli 98/100, 1º premio con 97/100 per Marta Aggravio, 2° premio con 92/100 per Gabriele Ferrarini, 3° premio con 89/100 per Alessandro Bertagnini.

Per la categoria solisti hanno vinto il 2º premio il trio di clarinetti composto da Anna Leonardi, Greta Luppi, Agnese Tardini e il 1º premio assoluto per il gruppo “theM7” composto da Marta Aggravio, Giulia Funicelli, Greta Virgolesi, Gabriele Shesalliu, Dario Romeo, Alessandro Bertagnini e Gabriele Ferrarini. Il concerto di premiazione si terrá il giorno 31 Ottobre al “Fico” di Bologna dove i ragazzi ritireranno i premi.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KKlsb7lSVYU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>