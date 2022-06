La scuola di Teatro Blue Rose chiude l’anno accademico con spettacoli aperti alla cittadinanza

Stanno per entrare in scena gli allievi della Scuola di Teatro Blue Rose, attiva a Modena presso il Teatro Tempio e a Carpi presso il Cinema Teatro Ariston e diretta da Daniele Sirotti, attore, regista e formatore, in collaborazione con la nuova Associazione culturale Accademiamo aps.

La scuola di Teatro Blue Rose è sempre stata operativa, anche durante la pandemia con lezioni online, cercando di valorizzare al meglio l’impegno di tutti gli iscritti, proponendosi come contenitore culturale che favorisce prima di tutto la socialità e che oltre a trasmettere tecniche e competenze lavora sul superamento delle timidezze e sull’autostima delle persone.

“Sono molto soddisfatto della adesione che hanno avuto i corsi questo anno, perché il mondo della Cultura ed in particolare quello del Teatro sono reduci da un momento storico difficilissimo per la loro operatività, ma sono mondi mossi prima di tutto dalla passione e la ripresa con grande entusiasmo era inevitabile”, sottolinea Daniele Sirotti, titolare della Scuola di teatro Blue Rose e Presidente di Accademiamo aps.

Le classi ragazzi e adulti andranno in scena con spettacoli “Drama & Comedy patchwork”, ovvero un collage di scene tratte da alcuni testi contemporanei e di repertorio. Le scene scelte sono state oggetto di studio ed esercitazione da parte di tutti gli allievi durante l’anno accademico. La modalità del patchwork è stata scelta affinché tutti gli allievi potessero avere una scena che li facesse sentire protagonisti, spaziando dalla commedia brillante al dramma.

Lo spettacolo dei ragazzi (23 giugno ore 21.00 presso il teatro Tempio) ha come filo conduttore delle scene scelte la figura della donna come eroina indipendente, come soggetto che rivendica la sua indipendenza e non soggiace al dominio di nessuno, padri, mariti o amiche che siano. Inoltre, in alcune occasioni viene parafrasata la tradizione del teatro vittoriano, per cui alcuni ruoli maschili sono interpretati dalle attrici, dando così ampio respiro anche all’apertura verso la parità e l’intercambiabilità di genere, tema a cui i ragazzi si sono dimostrati particolarmente sensibili.

Le scene presentate sono state tratte da testi teatrali classici e moderni: “Macbeth”, “Amleto”, “Il mercante di Venezia”, “Molto rumore per nulla”, “La bisbetica domata”, “Otello”, “Sogno di una notte di mezza estate” di W.Shakespeare; “#LaLocandiera2.0” da C.Goldoni, “Fiore di cactus” di Barillet e Gredy, “Il candidato” di H.Pinter e “Provini” sketch televisivo.

Lo spettacolo delle classi di adulti livello base sia di Modena (30 giugno ore 21.00 presso il Teatro Tempio) che di Carpi (22 giugno ore 21.00 presso Cinema Teatro Ariston), presenta il connubio tra il desiderio di imparare e quello di divertirsi, con l’emozione di rimettersi in gioco attraverso un sogno tenuto da sempre nel cassetto. I testi sono stati approcciati con impegno e serietà, anche in questo caso spaziando dalla commedia brillante al dramma.

Il corso adulti di livello avanzato, in scena il 16 giugno alle ore 21 .00 presso il Teatro Tempio, ha invece approfondito durante l’anno il processo di immedesimazione nel personaggio e presenterà dei brevi atti unici tratti e adattati dai testi: “Carnage” di Y.Reza, “Tre sorelle” di A.Cechov “Due partite” di C.Comencini “Il calapranzi” e “Il candidato” di H.Pinter.

Tutti gli spettacoli sono aperti anche alla cittadinanza al costo di 5 euro e su prenotazione, anche wp al numero 3386540137.

Sono inoltre già uscite le prossime date per gli open day con lezione gratuita, in vista dei corsi che partiranno a settembre:

1° GIUGNO dalle ore 18.30 ADULTI, presso TEATRO CINEMA ARISTON a Carpi (località San Marino)

7 GIUGNO ore 15.00 RAGAZZI dai 13 ai 19 anni, a MODENA presso TEATRO TEMPIO

13 GIUGNO ADULTI ore 20:00-22:00, a MODENA presso TEATRO TEMPIO

Per partecipare agli OPEN DAY, chiamare o scrivere su wp a 3386540137

Per ulteriori informazioni: Maja Argenziano 3351807957