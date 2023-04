“Semaforo Giallo” per Nero, nuovo singolo per il giovane talento modenese

Si chiama “Semaforo Giallo” il nuovo singolo di NERO, nome d'arte del modenese Francesco Ruggeri. Il brano racconta un rapporto sentimentale tra due persone che vengono da mondi completamente diversi, lei sempre sotto i riflettori, lui un grande sognatore che cerca di evadere dalla sua monotonia.

Lei è il suo semaforo e lui adora le sfide e il brivido nonostante già in partenza si sia reso conto di quanto sia impossibile questo amore e di quanto male potrebbe autoinfliggersi avendo perso la testa per questa ragazza. Ma nonostante tutto è pronto a cambiare vita pur di riuscire a conquistarla. Ma quando finalmente ci riesce …tutto svanisce! Come un sogno al suono della sveglia .

Gli autori del brano sono Rory Di Benedetto, Berna e Nero, mentre per quanto riguarda la produzione del brano il produttore è Alex Bagnoli come per il successo precedente “Chiavi di Casa”.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Intanto Nero continua le sue serate nei locali della provincia mentre nei prossimi mesi sarà sopratutto in riviera romagnola.