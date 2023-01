“Sempre in guerra”, il video del nuovo singolo della cantautrice modenese Priscilla Marvel

Così la cantautrice emiliana presenta il nuovo lavoro: “Sempre in guerra” si rivolge a tutte quelle persone che, nonostante le ferite, sanno rialzarsi e andare avanti contro tutti e anche contro se stesse. E' un percorso di continua distruzione in cui alle spalle ci si lascia solo macerie come ricordi malinconici. La vita è di chi sa andare avanti ma al tempo stesso è davvero difficile non voltarsi a guardare il passato con il rischio di perdercisi.

Gabriella Marvulli, in arte Priscilla Marvel, è una cantautrice e musicista modenese. Inizia il percorso cantautorale nel 2012 con il singolo “La Donna errante”. Gli anni successivi sono dedicati alla sperimentazione musicale e alla partecipazione di numerosi contest. “Venerdì” è il nuovo singolo, disponibile dal 23 settembre 2022 su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio, distribuito da Alka Record Label. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni), realizzato presso il Natural Headquarter Studio.