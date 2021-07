Serramazzoni, un'estate 2021 tra musica e laboratori per tutti

A Serramazzoni prende il via la stagione estiva di eventi e manifestazioni che animeranno il centro storico nei mesi di luglio e agosto, con laboratori per bambini, teatro dei burattini attività sportive per ragazzi e adulti e un cartellone di concerti dal vivo e mercati artigianali

A Serramazzoni prende il via la stagione estiva di eventi e manifestazioni che animeranno il centro storico nei mesi di luglio e agosto, con laboratori per bambini, teatro dei burattini attività sportive per ragazzi e adulti e un cartellone di concerti dal vivo e mercati artigianali.

Laboratori e sport

Da sabato 10 luglio fino a sabato 21 agosto dalle ore 17 al Centro Pineta ci saranno laboratori per bambini (prenotazione obbligatoria al numero 3404983301) mentre domenica 18 luglio è previsto il teatro dei burattini, con lo spettacolo "I tre servi alla prova" e domenica 1 agosto con lo spettacolo "Il tesoro di Sandrone"a cura di Mattia Zecchi, alle 17 al Centro Pineta (prenotazioni all'ufficio turismo del Comune di Serramazzoni 0536.952202).

Per quanto riguarda la proposta sportiva, il mercoledì dalle ore 19 alle ore 21 ci saranno camminate sportive, il venerdì dalle ore 19 alle ore 23 trekking notturno e alla domenica dalle ore 8 alle ore 12 trekking panoramico, mentre sono previsti tour in e-bike il mercoledì e giovedì sera e il sabato pomeriggio. Tutti i lunedì e i giovedì è prevista ginnastica funzionale gratuita con insegnanti professionisti in due turni dalle ore 19 alle ore 20.45.

Tutte queste attività saranno gratuite e assistite da accompagnatori esperti dell'associazione Sport e benessere e occorre la prenotazione al 339.3700227.

Per quanto riguarda la proposta musicale sono previsti una serie di concerti gratuiti in piazza Tasso alle 21.

Infine tutti i venerdì sera di luglio e agosto e previsto il mercatino dell'artigianato in piazza della Repubblica, tutti i mercoledì mattina il mercato settimanale in piazza Tasso e domenica 18 luglio il mercato della Versilia. La fiera annuale di Serramazzoni si svolgerà nel fine settimana dell'11 e 12 agosto.

Concerti e musica

Un calendario di eventi musicali partirà giovedì 15 luglio con il concerto gratuito del gruppo "Avanzi di balera", in piazza Tasso alle ore 21.

La band modenese presenterà uno show musicale ispirato ai concerti di Woodstock, Monterey e isola di Wight, con un repertorio di brani storici di Jimi Hendrix, Joe Cocker a altri artisti di quegli anni. La band è composta da Alfonso de Pisco, Giorgio Beghi, Maurizio Canova, Nik Messori, Pippo Vasta e Giuliano Maggiotto, mentre i cantanti sono Omar Tedeschini, Matteo Zironi, Sabrina Sotgiu e Antonella Sferlazza.

Sabato 17 luglio si esibirà il corpo bandistico di Riccò, che quest'anno celebra i 100 anni dalla sua nascita. La banda, guidata dal maestro Gan Paolo Pasini, è composta da oltre 40 musicisti e vanta un repertorio che spazia dal genere classico al jazz, al latino americano e moderno. Il concerto è sempre gratuito e sarà in piazza Tasso alle ore 21.

Venerdì 23 luglio si esibirà il l'orchestra Tnt group in concerto. L'orchestra nasce nel 1980 da un'idea di Claudio Ferrari e propone un repertorio di musica popolare da ballo. Anche questo concerto gratuito sarà in piazza Tasso alle ore 21.

L'ultimo concerto è previsto venerdì 6 agosto con l'esibizione dei The radio Luxenburg e la partecipazione di Enrico Maria Papes dei Giganti, che suoneranno musica degli anni '60 / '70.

Radio Luxembourg da anni propone lo spettacolo "45 giri fa" ; una sorta di juke box musicale del passato, con la partecipazione di Enrico Maria Papes una delle più affascinanti voci del periodo beat. L'evento si concluderà con una jam session tra Papes e Radio Luxembourg con una repertorio di brani pop anni '70 della scena nazionale e internazionale.