La "sfrontata bellezza del cosmo" nell'ultimo incontro online di Licia Troisi

È intitolato “La sfrontata bellezza del cosmo”, come il suo libro edito da Rizzoli, l’incontro online con l’astrofisica e scrittrice Licia Troisi, in programma mercoledì 16 dicembre alle 18.30 in diretta Facebook dalla biblioteca Crocetta di Modena.

L’incontro digitale, aperto a tutti, è l’ultimo della serie “Mese della Scienza Off”, nel progetto delle biblioteche comunali “Ci vediamo a Crocetta!”, con contributo del ministero per i Beni e le Attività culturali, nel piano “Biblioteca Casa di quartiere”. Gli incontri, che presentano novità editoriali su matematica e dintorni, e si possono seguire liberamente sulle pagine Facebook “biblioteche.modena” e “bibliomo”, e sul canale YouTube “Biblioteche Modena e Archivio Storico”.

Mercoledì 16 dicembre, nell'ultimo degli appuntamenti in programma della rassegna, Licia Troisi a colloquio con il giornalista di “Wired” Gianluca Dotti ci porta al cospetto dell'eterno rapporto degli uomini col cosmo, raccontato nel libro in quattordici immagini, scelte tra quelle che hanno fatto la storia dell’astronomia e anche della cultura pop. Astrofisica di formazione e scrittrice per passione, Licia Troisi ha pubblicato il suo primo romanzo a ventun anni nel 2004, e da allora si è affermata come una delle autrici fantasy italiane di maggior successo, dando vita a un vero e proprio universo fantastico, “Il mondo emerso”.