Vittorio Sgarbi incontra gli studenti di San Felice e Camposanto insieme a Marcello Vandelli

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi oggi 12 gennaio, ha tenuto presso il Palaround una singolare trattazione d’arte agli studenti di San Felice e Camposanto, proponendo loro una magistrale lezione di cultura. Il sottosegretario, alla presenza di quattrocento studenti, ha spaziato su tematiche che andavano dal patrimonio paesaggistico al concetto di bellezza.

La lezione d’arte è stata introdotta dal pittore Sanfeliciano Marcello Vandelli che, con grande spirito interpretativo, ha passato in rassegna davanti agli studenti le opere più rappresentative della sua produzione artistica, guidandoli in un viaggio volto a rimarcare l’importanza che l’ispirazione può avere nel vissuto quotidiano. Il colore, volto a spezzare la consuetudine ed a nobilitare l’operato di anime diverse, come quella di Vandelli. che nella componente simbolica sembra aver trovato intima e singolare realizzazione.

L’iniziativa, che sembra aver riscosso un clamoroso successo, è stata patrocinata dal Comune di San Felice sul Panaro e promossa e realizzata da BANCA SANFELICE 1893 proprio per sottolineare l’importanza della cultura e dell’arte tra i giovani. Marcello Vandelli, a cui Sgarbi ha recentemente dedicato una monografia, ricordiamo essere una dei massimi esponenti della Pop Art Italiana ed abitare ed operare nel caratteristico paese di Camposanto.