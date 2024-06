Tre fotografe per raccontare passato e presente del quartiere San Faustino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tre progetti fotografici inediti sviluppati da altrettante fotografe, selezionate con un bando comunale, per raccontare il quartiere San Faustino di Modena così come è oggi in modo artistico e originale, ma anche una raccolta di immagini provenienti da album di famiglia e da diversi archivi per offrire uno sguardo sul passato e un confronto tra ieri e oggi.

Sono gli obiettivi di “Sguardi Civici”, il progetto promosso dal Comune, settore Cultura, in collaborazione con Biblioteca civica di arte e architettura Luigi Poletti, Archivio storico, Fondazione Modena Arti Visive nell'ambito delle attività di Modena Città Creativa Unesco per le Media Arts con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

È un progetto volto a realizzare un’indagine storica, etnografica e fotografica sui quartieri per comporre nel tempo la mappa della città, lavorando sul duplice piano della storia urbana e delle Media Arts, che nelle prossime settimane interessa, appunto, il quartiere San Faustino, nella zona sud ovest della città, cresciuto attorno alla via Giardini fuori da quella che nel primo Novecento era porta San Francesco, e che negli anni ha visto nascere anche edifici avveniristici come il complesso del Direzionale 70 e del Modena Due. Collabora a questa fase del progetto anche la Polisportiva San Faustino.

Le tre fotografe selezionate sulla base dei progetti presentati e delle esperienze già svolte (25 erano le candidature) sono Chiara Fossati, Barbara Rossi, Martina Simonato. Hanno tempo fino alla fine di luglio per realizzare le nuove fotografie, che verranno esposte su di una piattaforma digitale in vista di realizzare un’esposizione pubblica dove saranno messe a confronto con le immagini raccolte dalle famiglie del quartiere.

Le tre fotografe riceveranno un contributo di mille euro ciascuna, finanziato nell’ambito del progetto “Media Arts”, sostenuto dalla Fondazione di Modena.

Le foto di famiglia relative al quartiere San Faustino possono essere inviate in digitale collegandosi all’indirizzo https://www.comune.modena.it/ form/call-di-fotografia- urbana-sul-quartiere-san- faustino. Chi ha fotografie analogiche può segnalarle scrivendo alla mail assessorato.cultura@comune. modena.it: si procederà poi alla digitalizzazione e alla restituzione degli originali.

Il primo capitolo di “Sguardi civici” ha riguardato il centro storico della città, con una mappa digitale di oltre duemila immagini, frutto delle foto scattate da Paolo Monti nel 1973, e l’esposizione che le mette a confronto con quelle di oggi, allestita a dicembre 2023 e tuttora visitabile a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103. Sono pubblicate anche online sulla piattaforma https://monti.comune.modena.it . Nei prossimi anni l’indagine verrà estesa ad altre zone della città.