“Shadow sequences” un nuovo progetto di sperimentazione artistica al Centro Musica

Si intitola “Shadow sequences” il nuovo progetto di residenza artistica promosso dal Centro Musica di Modena destinato a cinque musicisti under 36 provenienti dal territorio regionale interessati alla musica di ricerca e alla sperimentazione in un percorso che coinvolge anche l’artista Lucy Railton. Le domande devono essere presentate entro il 23 maggio, la documentazione è scaricabile sul sito web

In particolare, i giovani musicisti selezionati comporranno una ensemble che in cinque giornate di residenza artistica alla Torre del Centro musica, dal 2 al 6 novembre, lavorerà alla produzione di un’opera per musicisti e nastro elettroacustico, sotto la guida del coordinatore della residenza Riccardo La Foresta e di Railton, appunto. L’artista ospite, violoncellista e compositrice britannica residente e Berlino, nel suo lavoro unisce le pratiche elettroniche ed elettroacustiche con la composizione e la performance strumentale. La residenza verterà inoltre su pratiche di performance interattive e di spazializzazione sonora, psicoacustica e microtonalità, attingendo a principi di creazione sonora collettiva partendo dalla consapevolezza del carattere sonoro dello spazio e del movimento al suo interno: per questo motivo, durante la fase di selezione dei musicisti, si prediligeranno strumenti che permettano di muoversi nello spazio e che siano in grado di emettere suoni prolungati.

Al termine del periodo di residenza, l’opera sarà presentata in forma di concerto domenica 6 novembre alle Torre e, in seguito, sarà replicata in un massimo di 5 concerti in contesti di riferimento per la musica sperimentale del nord Italia.

La partecipazione alla residenza è gratuita e ogni artista selezionato riceverà un contributo di 1.500 euro (comprensivi di spese di vitto sia per il periodo di residenza sia per le successive repliche) oltre a un rimborso a copertura delle spese di viaggio e alloggio.

Una commissione qualificata selezionerà le candidate ritenute idonee alla partecipazione e i risultati saranno comunicati entro lunedì 6 giugno. “Shadow sequences” è promosso nell’ambito di Sonda Music Sharing, il progetto finanziato all’interno della legge musica 2/2018 della Regione Emilia Romagna per il triennio 2021 - 2023.