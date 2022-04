Un libro ricco di testimonianze per ricordare Francesco Maria Feltri

Nel primo anniversario della sua scomparsa Edizioni Artestampa pubblica il volume dedicato alla straordinaria figura di Francesco Maria Feltri: "SHALOM". Un volume che raccoglie 70 testimonianze e 150 fotografie per presentare, seppur in modo sintetico, la figura di un uomo che ha inciso profondamente nel suo tempo.

Sono davvero tantissime le persone che lo hanno potuto apprezzare per la competenza e carica umana. Attraverso i pensieri, i ricordi e le immagini dei suoi studenti ed ex studenti, colleghi, famigliari ed amici, questo libro propone una memoria a tratti inedita di Francesco Maria Feltri.

Francesco Maria Feltri nasce a Modena il 30 ottobre 1957, dove ha insegnato in diverse scuole; per ultimo presso il Liceo Linguistico dell’Istituto “F. Selmi”. Laureato in Pedagogia e in Scienze religiose, ha collaborato con la Fondazione Fossoli, l’Istituto Storico di Modena e il Memoriale della Shoah di Parigi. Il suo campo di studi specifico è stato la Shoah, ma i suoi interessi si sono poi ampliati fino a comprendere il GULag e, più in generale, la violenza estrema tipica del Novecento. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo il manuale di Storia per i Licei “Scenari” (in tre volumi), pubblicato dalla Casa editrice SEI di Torino. Ha organizzato viaggi di studio in Israele, ad Auschwitz e in altri “luoghi della memoria”. Si è occupato di formazione degli adulti insieme all’Associazione culturale “Le Graffette”, promuovendo incontri di carattere storico e culturale e cercando di svolgere un’opera di informazione di base su varie tematiche di storia e di attualità. È mancato il 26 aprile 2021