Il cantautore modenese Simonebob in radio con il primo singolo “Era bello”

“Era Bello” è il singolo d’esordio di Simone Balboni, in arte Simonebob, brano che descrive l’emozione e l’euforia della fase di innamoramento: i primi momenti, in cui tutto è magico e sembra essere perfetto, la complicità tra due ragazzi pronti ad iniziare un futuro insieme, senza ostacoli. Racconta le semplici cose, come la condivisione di un tramonto, un cono gelato, una chiacchierata lunga fino all’alba.

Il brano, già disponibile dal 29 Gennaio, nato come ballad ed abbracciato da sonorità elettroniche, descrive perfettamente l’entusiasmo di un ragazzo che ha voglia di dar vita a una storia d’amore. "Ho molto a cuore questa canzone, in quanto ispirata alla vera storia di uno dei miei più cari amici".

Simone Balboni è nato a Mirandola (Modena), si approccia alla musica sin da piccolo attraverso la danza, disciplina che tutt'ora svolge professionalmente. Inizia a sviluppare gusti musicali differenti tra loro, come l’hip hop, dovuto dalla passione per il ballo, il pop punk, punk rock, generi che lo avvicinano alla chitarra all'età di tredici anni, infine, anche se sempre presente, il pop. Tra il 2009 e il 2013 prende parte come cantante e secondo chitarrista in un gruppo chiamato “Damned Friday”, con cui si esibisce in tutta la regione Emilia Romagna e non, facendo anche gruppo spalla a concerti di artisti della scena pop punk/ powerpop italiana come “Airway” e “ The Eletric Diorama” ed inizia a scrivere i primi pezzi in lingua inglese. Dal 2014 intraprende un percorso autonomo, scrivendo canzoni acoustic-pop e ballads in lingua inglese, si esibisce live e partecipa ad alcuni contest, in cui ottiene buoni risultati, talvolta, salendo sul podio, facendo conciliare sempre la passione per la musica con quella per la danza. Nel 2018 inizia a scrivere canzoni in italiano, dal genere pop, dal 2019 collabora con lo studio “UpMusic” di Cernusco sul Naviglio e l’etichetta “Rosso al tramonto” con i quali registra il brano debutto ‘Era bello’.